Метод, работающий в любую погоду

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Аскер Шыгысов

Новые технологии используют дорожники Северо-Казахстанской области при ремонте дорог респуб­ликанского значения.

В этом году дорожники из НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Кажсервис» применяют не только традиционные способы ямочного ремонта, но и метод нагнетания.

Преимущество новой технологии состоит в том, что она позволяет ремонтировать дорожное покрытие без специальной подготовки участка и не зависит от погодных условий. При ремонте методом нагнетания не нужно также перекрывать движение. Этим же методом можно заделывать трещины, разрывы и другие дефекты дорожной «одежды». Начаты работы по покраске дорожных знаков и сигнальных столбиков, производится уборка с проезжей части мусора и наносного грунта.

#СКО #строительство #дороги

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