Метод, работающий в любую погоду Свежий выпуск 1 мая 2024 г. 4:15 6 Аскер Шыгысов Новые технологии используют дорожники Северо-Казахстанской области при ремонте дорог республиканского значения. В этом году дорожники из НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Кажсервис» применяют не только традиционные способы ямочного ремонта, но и метод нагнетания. Преимущество новой технологии состоит в том, что она позволяет ремонтировать дорожное покрытие без специальной подготовки участка и не зависит от погодных условий. При ремонте методом нагнетания не нужно также перекрывать движение. Этим же методом можно заделывать трещины, разрывы и другие дефекты дорожной «одежды». Начаты работы по покраске дорожных знаков и сигнальных столбиков, производится уборка с проезжей части мусора и наносного грунта. #СКО #строительство #дороги