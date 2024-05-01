Метод, работающий в любую погоду

В этом году дорожники из НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Кажсервис» применяют не только традиционные способы ямочного ремонта, но и метод нагнетания.

Преимущество новой технологии состоит в том, что она позволяет ремонтировать дорожное покрытие без специальной подготовки участка и не зависит от погодных условий. При ремонте методом нагнетания не нужно также перекрывать движение. Этим же методом можно заделывать трещины, разрывы и другие дефекты дорожной «одежды». Начаты работы по покраске дорожных знаков и сигнальных столбиков, производится уборка с проезжей части мусора и наносного грунта.