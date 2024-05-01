Улытауские спасатели вернулись домой

В течение трех недель они помогали своим коллегам противостоять последствиям стихии. В населенных пунктах, куда они были командированы, общими силами ДЧС СКО, области Улытау и местных жителей было уложено около 13,4 тыс. мешков, 310 тонн инертных материалов и откачано 13,5 тыс. кубометров талой воды.

Во время противопаводковых работ безопасность населения стояла на первом месте. В общей сложности сотрудниками ДЧС были эвакуированы около 220 человек, 23 из них – несовершеннолетние. Удалось спасти 126 домашних животных.

Как отметил начальник ДЧС области Улытау полковник Есен Байыров, 8 апреля 2024 года в Северо-Казахстанскую область были направлены 33 сотрудника, четыре единицы техники, пять мотопомп и три плавсредства.