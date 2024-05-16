Бублик вышел в полуфинал «Мастерса»

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с американцем Беном Шелтоном в четвертьфинале одержали победу в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.

В матче 1/4 на корт против них вышли аргентинцы Франсиско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10:5.

Соперники по полуфиналу казахстанско-американской пары определятся позже, добавили в Федерации тенниса Казахстана.