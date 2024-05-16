Бублик вышел в полуфинал «Мастерса»
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В Риме продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс»
Казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с американцем Беном Шелтоном в четвертьфинале одержали победу в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.
В матче 1/4 на корт против них вышли аргентинцы Франсиско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10:5.
Соперники по полуфиналу казахстанско-американской пары определятся позже, добавили в Федерации тенниса Казахстана.