Чемпионский старт «Ордабасы»

Начался чемпионат с неприятного известия. Перед самым стартом первого тура пришло сообщение, что принимать участие в высшем дивизионе страны не­ожиданно отказался футбольный клуб «Аксу» из Павлодарской области, у которого казались финансовые труднос­ти. Руководство QFL (Qazaqstan Football League) решило, что календарь Премьер-лиги останется без изменений, но запланированные матчи «Аксу» с соперниками будут отменены. В турнире будут участвовать не 14, а 13 команд, которые сыграют 26 туров и завершат сезон 10 ноября 2024 года.

Первый поединок сезона прошел в Алматы в минувшую пятницу, и в нем впервые в рамках Премьер-лиги сошлись две столичные дружины – «Астана» и «Женис» (кстати, главный город страны также впервые представлен двумя командами). Дело в том, что «Астана Арена» закрыта на реконструкцию, а потому дружинам из Астаны сезон придется провести в других городах.

Так, «Астана» базируется в Алматы, а потому в качестве хозяев поля принимала женисовцев на стадионе «Хан-Тенгри» (одноименный клуб выступает в Первой лиге). Гостевая команда сыграла очень неплохо, уступив со счетом 0:2. Первый гол сезона в Премьер-лиге и у «Астаны» забил новичок команды, гвинейский нападающий Усман Камара (19-я минута), его поддержал игрок сборной Казахстана Эльхан Астанов (62-я).

Вторая игра состоялась в Кызылорде, где местный «Кайсар» принимал бронзового призера прошлого сезона «Актобе» и уступил со счетом 1:3. У гостей дубль оформил россиянин Идрис Умаев (24-я и 64-я минуты), а также отличился казахстанец Максим Самородов (54-я). Кызылординцы на 95-й минуте отыграли один мяч усилиями Токтара Жангылышбая.

В субботу состоялись три поединка. Вначале в Алматы «Кайрат» со счетом 2:1 обыграл петропавловский «Кызылжар». У хозяев поля голы забили бразилец Жоау Пауло (42-я миунта) и грузин Георги Зария (71-я), а у североказахстанцев отличился казахстанец Тимур Мульдинов (63-я).

Во втором поединке новичок Премьер-лиги семпипалатинский «Елімай» (арендующий стадион в Павлодаре) принимал «Атырау» и завершил встречу вничью – 0:0.

Третьими в этот день в Шымкенте на поле вышли «Ордабасы» и карагандинский «Шахтер». Южане забили пять безответных мячей. Отличились украинский легионер Игорь Пластун (5-я минута), два игрока из Узбекистана – Шахбоз Умаров (13-я) и Жасур Яхшибоев (37-я минута), четвертый мяч провел серб Златан Шехович (60-я), пятый мяч забил защитник сборной Казахстана Сергей Малый (68-я).

Завершающий поединок тура состоялся в Костанае, где местный «Тобол» принимал туркестанский «Туран» и выиграл со счетом 2:0. У северян первый гол на 39-й минуте забил с пенальти марокканец Ахмед Эль-Мессауди, а на 61-й отличился тоголезец Давид Энен.