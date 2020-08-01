Общество
Число заразившихся коронавирусом казахстанцев перевалило за 90 тысяч
1289 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Казахстане за сутки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1289 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 581 – без клинических проявлений", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
– город Нур-Султан – 226
/ 100;
– город Алматы – 211
/ 107;
– город Шымкент – 26
/ 13;
– Акмолинская область – 56
/ 31;
– Актюбинская область – 24
/ 11;
– Алматинская область – 55
/ 34;
– Атырауская область – 45
/ 39;
– Восточно-Казахстанская область – 111
/ 34;
– Жамбылская область – 50
/ 33;
– Западно-Казахстанская область – 76
/ 46;
– Карагандинская область – 110
/ 27;
– Костанайская область – 64
/ 26;
– Кызылординская область – 16
/ 13;
– Мангистауская область – 32
/ 8;
– Павлодарская область – 84
/ 24;
– Северо-Казахстанская область – 64
/ 7;
– Туркестанская область – 39
/ 28.
Всего в стране выявлено 90 367
заболевших.