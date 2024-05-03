Более 5 тысяч казахстанцев совершат хадж в этом году – ДУМК

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) предупредили, что для совершения хаджа необходима специальная виза, сообщает Kazpravda.kz
По данным ДУМК, 26 апреля стало известно, что совершение хаджа будет осуществляться только при наличии визы для хаджа.
Виза для хаджа выдается Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии уполномоченным государственным органам в сфере религии либо официальным исламским религиозным учреждениям (муфтият) каждой страны согласно соответствующим требованиям и процедурам.
Гражданам, желающим совершить хадж, в ДУМК рекомендуют остерегаться и не пользоваться услугами компаний, которые рекламируют свои услуги через социальные сети и не имеют законного права организовывать хадж. Умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права совершать хадж.
Духовное управление мусульман Казахстана по итогам конкурса выдало разрешение 16 казахстанским туроператорам на оказание соответствующих услуг нашим соотечественникам в сезон хаджа 2024 года.
В ДУМК отметили, что есть фетва, которая гласит, что получение визы для хаджа является обязательным, поэтому человек, который едет без визы для хаджа, считается совершившим грех.
Это связано с тем, что число паломников будет чрезмерно большим из-за нелегального прибытия, безопасность паломников будет поставлена под угрозу. Подделывать разрешение запрещено.
Сообщается, что в этом году официально в хадж отправятся 5081 человек из Казахстана. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию 5-10 июня и вернутся в страну 23-28 июня. Хадж является одним из пяти столпов в нашей религии – ответственным поклонением.
Лица, собирающиеся совершить хадж в этом году, могут забронировать места для хаджа только у перечисленных туроператоров и турагентов. Процесс регистрации на хадж еще продолжается.