Более 5 тысяч казахстанцев совершат хадж в этом году – ДУМК

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) предупредили, что для совершения хаджа необходима специальная виза, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ДУМК

По данным ДУМК, 26 апреля стало известно, что совершение хаджа будет осуществляться только при наличии визы для хаджа.

Виза для хаджа выдается Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии уполномоченным государственным органам в сфере религии либо официальным исламским религиозным учреждениям (муфтият) каждой страны согласно соответствующим требованиям и процедурам.

Гражданам, желающим совершить хадж, в ДУМК рекомендуют остерегаться и не пользоваться услугами компаний, которые рекламируют свои услуги через социальные сети и не имеют законного права организовывать хадж. Умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права совершать хадж.

Духовное управление мусульман Казахстана по итогам конкурса  выдало  разрешение 16 казахстанским туроператорам на оказание соответствующих услуг нашим соотечественникам в сезон хаджа 2024 года.

В ДУМК отметили, что есть фетва, которая гласит, что получение визы для хаджа является обязательным, поэтому человек, который едет без визы для хаджа, считается совершившим грех.

Это связано с тем, что число паломников будет чрезмерно большим из-за нелегального прибытия, безопасность паломников будет поставлена под угрозу. Подделывать разрешение запрещено.

Сообщается, что в этом году официально в хадж отправятся 5081 человек из Казахстана. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию 5-10 июня и вернутся в страну 23-28 июня. Хадж является одним из пяти столпов в нашей религии – ответственным поклонением.

Лица, собирающиеся совершить хадж в этом году, могут забронировать места для хаджа только у перечисленных туроператоров и турагентов. Процесс регистрации на хадж еще продолжается.

#виза #хадж #ДУМК

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