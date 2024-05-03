Чудотворную икону привезут в Алматы из Москвы

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр провел онлайн пресс-конференцию, посвященную празднику Светлого Христова Воскресения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на mitropolia.kz

Фото: mitropolia.kz

В ночь с 4 на 5 мая Казахстан вместе со всем православным миром встретит Святую Пасху

«В нашей стране народ всегда вместе встречает Пасху и Рождество, Наурыз и Курбан-айт, и это добрая традиция многонационального и многоконфессионального Казахстана. Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю православных христиан нашей страны и всех, кому дорог этот светлый день, с наступающим великим Торжеством. Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить ближних и искренне верить в Бога, сопереживать скорбям наших ближних и трудиться на благо родной страны», - сказал он.

Владыка митрополит призвал казахстанцев объединиться в борьбе с последствиями весенних паводков и поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим от стихийного бедствия.

«Весна нынешнего года стала для Казахстана временем тяжелого испытания – от небывалых по масштабам паводков пострадали десять областей страны. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал наводнение в республике самым крупным бедствием за 80 лет. Для преодоления последствий стихии нашему многонациональному и многоконфессиональному народу важно проявить свои благородные качества – единство и сплоченность», – сказал он.

Отдельной темой выступления архипастыря стало прибытие в республику Благодатного огня. По его словам, он будет доставлен : в пасхальную ночь в Алматы. Вечером 5 мая, в сам день Пасхи в 17 часов, Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города.

Он также сообщил, что из Москвы в Алматы прибудет чудотворная икона Божией Матери «Целительница».

«С 18 по 21 мая текущего года Алматы посетит известная в христианском мире святыня – чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Целительница». По молитвам перед этой святыней множество людей сподобились избавления от физических и душевных недугов, получили помощь и утешение. Принесение святыни станет значимым событием в духовной и культурной жизни Казахстана. Преблагословенную Деву Марию почитают не только христиане, но и мусульмане, а ее древний образ, который посетит наш город, представляет собой особую историческую и художественную ценность», - добавил спикер.

Актуальность принесения иконы «Целительница» связана еще и с тем, что немало людей до сих пор испытывают на себе тяжелые последствия пандемии коронавируса, отметил митрополит.

«18, 20-21 мая чудотворная икона «Целительница» будет находиться в Иверско-Серафимовском монастыре. 19 мая святыня будет пребывать в Никольском соборе. Приглашаю всех вас на встречу святыни – 18 мая в 9 часов утра в Иверско-Серафимовский монастырь», – проинформировал архипастырь.

#праздник #общество #Пасха

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