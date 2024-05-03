Чиновников оштрафовали за нарушения прав детей в Шымкенте

Как выяснилось, школьникам не предоставляли полагающийся им доступ к кружкам и спортивным секциям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Шымкента выявила нарушения при планировании бюджета в управлении спорта и культуры, в рамках программы DamuBala, создавшие препятствия для предпринимателей по организации бесплатных детских творческих кружков и спортивных секций, сообщает Kazpravda.kz.

«По акту прокурорского надзора нарушения устранены, 111 предпринимателей и 1 инвестор начали оказывать услуги 4 276 несовершеннолетним детям, ранее состоявшим в очереди на платформе DamuBala с августа 2023 года. Также с апреля текущего года им предоставили возможность включить в очередь 5 000 детей (ваучеров) на посещение творческих кружков, проводимых 125 предпринимателями», – прокомментировали в надзорном органе.

Бывшие руководители управлений спорта и культуры, которых привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.234-1 КоАП РК «Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств», выплатили штрафы в размере 369 200 тенге.

Также ряд ответственных за выполнение программы сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.