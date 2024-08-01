Что делать, если ограничивают в получении медуслуг

Министерство здравоохранения опубликовало обращение к казахстанцам, передает Kazpravda.kz по поводу возможного нарушения прав со стороны медучреждений

«Если вы столкнулись с ограничением доступа к медуслугам, требованиями вознаграждения или другими действиями коррупционного характера при получении медицинской помощи, немедленно звоните на номер 1414. Обращения будут зарегистрированы операторами Единого контакт-центра и направлены на рассмотрение в соответствующие медорганизации. Для обеспечения полной прозрачности и справедливости рассмотрения каждого случая, все сообщения будут поступать одновременно в региональное управление здравоохранения, службу собственной безопасности Фонда соцмедстрахования и министерство», – говорится в обращении.

Министерство здравоохранения просит сообщать о любых нарушениях. В ведомстве отмечают, что активное участие граждан играет важную роль в создании честной и доступной системы здравоохранения для всех.

В подтвержденных случаях коррупции информация будет передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, заверили в ведомстве.

Напомним, глава ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что ФСМС обязан обеспечивать качественный мониторинг и контроль целевого использования бюджетных средств.

Ранее Антикор сообщал о столичном хирурге, который получил «вознаграждение» от пациентки за плановую операцию по удалению матки.