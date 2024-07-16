Столичный хирург получил «вознаграждение» от пациентки за плановую операцию – Антикор

Он потребовал от нее полмиллиона тенге за удаление матки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил руководитель агентства Асхат Жұмағали на расширенном совещании по итогам полугодия госпомощь социально уязвимым слоям населения нивелируется бытовой коррупцией и произволом чиновников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Сообщается, что 11 июля Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении врача-онколога Многопрофильного медицинского центра.

Согласно постановлению суда, обвиняемый признался в получении незаконного материального вознаграждения от пациентки в сумме 500 тысяч тенге за проведение плановой хирургической операции. Пациентка была госпитализирована для хирургического вмешательства по удалению матки. Пользуясь зависимым положением пациентки, врач путем вымогательства, потребовал материальное вознаграждение.

Суд постановил уголовное дело по обвинению врача «прекратить за примирением потерпевшей стороны с подсудимым и заглаживанием причиненного вреда, с освобождением от уголовной ответственности». Приговор в законную силу не вступил.

По данным Антикора, в текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.

Так, Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и соцзащиты. Он подозревается в получении взяток в размере от 20 до 50 тыс. тенге за продление и назначение инвалидности.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.