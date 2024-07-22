Внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство – ВАП

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Итоги госаудита эффективности НАО «Фонд социального медицинского страхования» и его региональных филиалов за 2022-2023 годы рассмотрели на заседании во главе с председателем ВАП РК Алиханом Смаиловым, передает Kazpravda.kz

Второй по счету аудит сферы здравоохранения охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций.

На сегодня в систему обязательного социального медстрахования (ОСМС) входят 16,2 млн человек. При этом 12 млн относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и квазигоссектора. В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов (платной медицины) составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет.

Имеет место хроническое неосвоение средств Нацфонда. За аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов было выделено свыше 50 млрд тенге, однако неосвоенными остались 13 млрд тенге или 26%.

«Фондом не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг. Например, по Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды. В ряде клиник данных ТОО отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан», – рассказал Алихан Смаилов.

Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан, хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательство не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС. Так, по стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится.

Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге. Кроме того, в результате сверки данных информсистем Минздрава, МВД и Минюста выявлены факты оформления лекарств на выехавших на ПМЖ за рубеж.

В ходе заседания Алихан Смаилов подчеркнул, что ФСМС обязан обеспечивать качественный мониторинг и контроль целевого использования бюджетных средств.

«И это должно делаться не вручную, а автоматизировано. Фонд должен иметь свою систему управления рисками, на основании которой надо проводить мониторинг и контроль качества оказываемых услуг, наличия производственной базы, оборудования, соответствующих медицинских лицензий и разрешений», — указал председатель Высшей аудиторской палаты.

В целом по итогам аудита установлены процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге; неэффективное планирование и использование средств – на 31,1 млрд тенге; сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге. Также установлено 65 процедурных нарушений, 154 иных нарушения и системных недостатка.

Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что глава комитета медфармконтроля препятствовал проведению госаудита.