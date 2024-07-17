Дано задание улучшить качество услуг в сфере газоснабжения

Потребление голубого топлива растет

О текущей ситуации на заседании доложили министр энергетики Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов, акимы ряда областей.

Согласно планам Министерства энергетики в текущем году добыча газа в Казахстане вырастет на 2,3% по сравнению с 2023-м – до 60,5 млрд кубомет­ров. Основной прирост предус­матривается за счет крупных месторождений – Карачаганака, Тенгиза и Кашагана.

Получение товарного газа останется на уровне прошлого года – 29,8 млрд кубов. При этом прог­нозный объем потребления по сравнению с 2023 годом вырос и составляет порядка 20,9 млрд кубометров.

Правительством Казахстана на сегодняшний день проводится большая работа по газификации территории республики и развитию газотранспортной системы. По итогам 2023 года доступ к газу имеет 60% населения. В рамках развития инфраструктуры построен и отремонтирован ряд магистральных газопроводов.

Как сообщил Алмасадам Саткалиев, на дальнейшую газификацию в текущем году из республиканского бюджета ассигновано 89,3 млрд тенге. В рамках Плана действий Правительства дополнительно выделено 105,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом свыше 300 тыс. человек и модернизировать более 1 700 км газовых сетей.

Для бесперебойного обеспечения газом потребителей планируется реализовать крупные стратегические инфраструктурные проекты, в том числе построить вторую «нитку» магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и проложить магистральные газо­проводы Актобе – Костанай, Талдыкорган – Ушарал.

Совместно с катарским инвес­тором UCC Holding на месторождении Кашаган возводится газоперерабатывающий завод. Ожидается запуск в эксплуатацию газовых проектов Центральный Урихтау, Западная Прорва и Каламкас. Помимо этого, «КазМунайГаз» (КМГ) и Eni приступили к строительству первой гибридной электростанции в Жанаозене, которая будет работать на газовой, солнечной и ветровой энергии.

Глава Минэнерго проинформировал членов Правительства и о развитии газохимии на основе товарного и сжиженного нефтяного газа.

В ходе заседания Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание руководства профильного ведомства на растущее потребление голубого топлива, дав указание держать данный вопрос на контроле в целях недопущения дефицита. Также поручено ускорить работы по модернизации инфраструктуры, привлечению инвестиций в разведку и переработку газа.

– В Правительство постоянно поступает множество заявлений и обращений граждан по вопросам газоснабжения. Всем соответствующим службам необходимо в первую очередь ориентироваться на предоставление населению качественных услуг, – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на вопросах перетока сжиженного нефтяного газа в сопредельные страны.

В Казахстане в текущем году планируется произвести 1,6 млн тонн сжиженного нефтяного газа. Ценное и дефицитное сырье, необходимое для развития нефтегазохимии, в нашей респуб­лике все чаще используется как автомобильное топливо.

По данным МВД, количество автомобилей с газовым двигателем за год выросло на 18%, составив 582 тыс. единиц по итогам 2023-го. Ежеквартально по регионам распределяется порядка 360 тыс. тонн сжиженного газа. Согласно анализу, спрос на этот вид топлива больше всего растет в приграничных областях.

С учетом того, что розничные цены на сжиженный газ в Казахстане примерно вдвое ниже, чем в России, Узбекистане, Кыргызстане и странах дальнего зарубежья, сохраняется проблема незаконного вывоза больших объемов газа в сопредельные государства.

Часть производимых объемов направляется промышленным предприятиям. Помимо этого, производятся ежегодные плановые ремонтные работы НПЗ. В результате всех этих факторов в Казахстане ежегодно наблюдается дефицит сжиженного газа на уровне 20–25%.

– Ранее я поручал соответствующим госорганам усилить работу по пресечению «серого» экспорта сжиженного газа, в том числе путем установления уголовной ответственности. Согласно данным Комитета национальной безопасности РК, предотвращено 14 фактов незаконного вывоза сжиженного нефтяного газа за пределы республики. Эту работу нужно продолжать, – заявил Олжас Бектенов.

Глава Правительства также поднял вопросы низкого уровня добычи и производства газа. Отмечено, что затягивается строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жана­озене. Медленно идет работа по развитию новых месторождений и привлечению инвестиций в геологоразведку.

В этой связи Министерству энергетики и нацкомпании QazaqGaz поручено разработать детальные «дорожные карты» по строительству газоперерабатывающих заводов и освоению новых газовых месторождений.

На заседании Национального курултая Глава государства дал поручения по обеспечению населения газом и модернизации газопроводов. На эти цели фондом «Самрук-Казына» выделяется 105 млрд тенге. Минэнерго совместно с местными исполнительными органами поручено обеспечить своевременное освое­ние выделяемых средств и до конца года завершить все работы по строительству газовых сетей.

С учетом ежегодно растущего числа автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве топлива, увеличивается и количество нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования.

Олжас Бектенов подчеркнул, что такие прецеденты создают угрозу жизни граждан. Министерствам внутренних дел и энергетики поручено принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование автотранспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте.

Также Минэнерго необходимо активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который служит альтернативным топливом.

ИИ на службе у человека

Вчера Правительство приняло Концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. О развитии ИИ в Казахстане и правовом регулировании цифровой среды доложили министры: цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Жаслан Мадиев, науки и высшего образования – Саясат Нурбек.

Разработка Концепции развития искусственного интеллекта реализуется по поручению Президента, озвученному на расширенном заседании Правительства 7 февраля текущего года.

Согласно расчетам экономис­тов, применение искусственного интеллекта может повысить глобальный ВВП к 2030 году на 14%. На сегодня в Казахстане уже принимается комплекс мер по сбору данных госорганов в Smart Data Ukimet, к которой подключены 93 информационные базы.

В рамках развития инфраструктуры предусматривается размещение в стране суперкомпьютера, строительство цент­ров обработки данных, создание национальной платформы ИИ и развитие волоконно-оптической связи. Кроме того, для роста человеческого капитала запланирован к реализации ряд образовательных и акселерационных программ. В настоящее время в 17 вузах уже внедрено 15 направлений по ИИ. Дисциплины по данным специальнос­тям изучают 2 196 студентов.

В то же время Министерством науки и высшего образования проводится работа по созданию современной большой языковой модели (LLM) для развития культурного и языкового наследия. На сегодня создан консорциум из нескольких образовательных организаций – Института информационных и вычислительных технологий, Сатпаев Университета, Назарбаев Университета, ННПЦ «Тили-Казына» им. Ш. Шаяхметова, Института языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ. Специалистами собрано порядка 6 млрд словоупотреблений, проводится обу­чение LLM-модели с использованием суперкомпьютера через «облачные» решения.

Премьер-министр подчерк­нул, что применение технологий искусственного интеллекта способно автоматизировать рутинные задачи. В числе приори­тетных сфер для внедрения ИИ он назвал госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.

– К 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в пять раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект для экономики в целом, – отметил Олжас Бектенов.

Глава Правительства поручил Министерству цифрового развития совместно с акиматами приступить к реализации концепции. Особенно важно рассмотреть возможности использования вычислительных мощностей суперкомпьютера бизнесом и научными кругами. В связи с этим перед Министерством финансов поставлена задача по упрощению процедуры аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Министерству науки поручено завершить до конца текущего года сбор данных для KazLLM: тренировка первой большой языковой модели должна быть проведена уже в третьем квартале.

Олжас Бектенов отметил необходимость сформировать на базе National Center for AI экосис­тему по вовлечению молодежи, развитию человеческого капитала и продвижению культуры искусственного интеллекта. За Министерством цифрового развития совместно с министерствами науки, просвещения, труда и соцзащиты населения закреплена задача по формированию программы для ежегодного увеличения числа обучающихся специалистов, региональных центров компетенций и школ программирования.

Кроме того, Олжас Бектенов поручил Министерству юстиции активизировать работу по совершенствованию законодательной базы для регулирования сферы применения искусственного интеллекта.