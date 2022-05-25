Дар видеть, слышать, вдохновлять...

Ценитель искусства и культуры – эти слова точно описывают тонкую творческую натуру директора галереи искусств Has Sanat, коллекционера, культуролога, исследователя Жанны Енсебаевой.

Жанна Рахметжановна по специальности востоковед, языковед, специалист по арабскому языку. После окончания отделения арабского языка факультета востоковедения Ташкентского государственного университета продолжила обучение в Московском институте востоковедения. В студенческие годы она часто посещала лучшие выставочные залы и музеи России, знакомилась с шедеврами художников мирового уровня.

Безграничная любовь к искусству, интерес к истории и культуре, впечатления и вдохновение от многогранного творчества художников со временем привели к открытию галереи истинного искусства – Has Sanat. В 2003 году в столице Казахстана был возведен новый арт-центр, который начал работать на общественных началах. С тех пор Жанна Рахметжановна является связующим звеном, «золотым мостом» между художником и его аудиторией. Благодаря ей и деятельности галереи искусств Has Sanat сегодня произведения современных мастеров становятся известны даже мировой общественности.

«Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат», – говорил великий Леонардо да Винчи. Основная цель галереи Has Sanat – показать и донести до людей прекрасную поэзию мастеров аристократичес­кого искусства. Has Sanat ежегодно проводит выставки в два сезона – весной и осенью. В «Весеннем салоне» проходят мероприятия в поддержку талантливых молодых людей. Для их творчества предлагается бесплатная площадка. А осенью выставляются работы известных мастеров.

Один из главных и значимых проектов Has Sanat – передвижная выставка современных казахстанских художников «Алтын ғасыр», которая вызвала большой общественный резонанс. В 2006 году проект стартовал в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Далее картины были показаны в знаменитых музеях, выставочных залах Польши, Германии, Голландии, Австрии, Бельгии, Турции. На протяжении всего пути на выставке было представлено более 70 работ, которые заинтересовали тысячи зрителей.

Среди авторов произведений – много известных художников: Ерболат Толепбай, Амандос Аканаев, Ерлан Айтуаров, Мажит Байтенов, Ахмет Ахат, Андрей Нода, Нелли Бубэ, Эдуард Казарян, Вагиф Рахман, Марат Бекеев, Лейла Ахмет-Осман, Елена и Дмитрий Волковы и другие.

Как известно, человек, ставший серьезным, подлинным коллекционером, способен даже на научное открытие. Жанна Рахметжановна за короткое время сумела сделать открытия в арт-индустрии страны, запомнилась своей индивидуальностью. За значительные заслуги в сфере культуры и искусства Жанна Енсебаева удостоена звания академика Академии художеств Республики Казахстан. Награждена орденами «Құрмет», золотой медалью и дипломом Академии художеств РК «Таранды Великого Эля», имеет другие награды.

Отметим также, что галерея Has Sanat регулярно проводит благотворительные мероприятия, оказывает помощь детям с ограниченными возможностями. Арт-центр занимается организацией и проведением различных ярмарок и фестивалей.

– Галерея Has Sanat – одна из лучших в стране, – считает арт-директор Академии моды «Сымбат», заслуженный деятель искусств, художник, дизайнер Балнур Асанова. – Благодаря Жанне Рахметжановне и ее галерее творчество казахстанских художников узнали и полюбили за рубежом. За эти годы в Has Sanat состоялось более 15 моих выставок, где было представлено более 50 работ. Я считаю, что Жанна Рахметжановна внесла огромный вклад в популяризацию казахстанского искусства.

– Хочу сказать, что Жанна Рахметжановна – не просто галерист, она активный общественный дея­тель, – отмечает заслуженный деятель культуры РК, почетный член Российской академии художеств Нелли Бубэ. – По ее инициативе была организована большая международная передвижная выставка «Алтын ғасыр», которая в течение семи лет объехала много стран. И вся наша семья была участником этой выставки. Жанна Рахметжановна – приятный, доброжелательный, умный собеседник, обаятельная и красивая женщина. Примечательна и галерея Has Sanat, оформленная в соответствии с ее вкусом. Европейский стиль, минимализм в интерьере, красивые цветовые сочетания... Здесь приятно выставлять свои работы, потому что там всегда есть воздух, свет и пространство.

С мнением известного художника согласятся многие жители и гости столицы, которые много лет с радостью приходят в галерею Has Sanat и неизменно благодарят за прекрасные встречи с современным искусством, яркие впечатления и эмоции.