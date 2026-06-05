Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов

Президент

Это законы «О Президенте Республики Казахстан», «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Қазақстан Халық Кеңесі», «О статусе столицы Республики Казахстан»

Фото: Акорда

Главой государства подписаны конституционные законы в целях реализации положений Конституции, принятой 15 марта 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

1. Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан».

 Закон определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности Президента и правовое положение Вице-Президента РК. Ключевой новеллой закона стало учреждение института Вице-Президента. По поручению Главы государства Вице-Президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные Президентом.

2. Конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». 

Конституционный закон определяет организацию и деятельность Курултая, законодательный процесс и другие формы осуществления полномочий Курултая, правовое положение его депутатов.

 Курултай является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Срок полномочий депутатов Курултая – 5 лет.

Возглавляет орган Председатель, избираемый из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием, большинством голосов.

Законом определен широкий круг полномочий Курултая, в том числе по даче согласия на назначение Вице-Президента, Премьер-Министра, судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, по избранию и освобождению от должностей по представлению Президента Республики Казахстан судей Верховного Суда, лишению неприкосновенности судей Конституционного Суда, судей Верховного Суда; по назначению выборов Президента, по утверждению отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета.

3. Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі».

Конституционный закон определяет правовой статус, полномочия, порядок образования, формирования состава и организации деятельности Қазақстан Халық Кеңесі.

Қазақстан Халық Кеңесі является высшим консультативным органом. Создается в целях обеспечения общенационального диалога и участия гражданского общества в формировании внутренней политики страны, обладает широким спектром полномочий, в том числе законодательной инициативной и правом инициировать проведение всенародного референдума. ➤ Состав формируется из граждан Республики Казахстан на паритетной основе по 42 человека от этнокультурных объединений, общественных объединений, а также от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения и утверждается Президентом Республики Казахстан.

Руководство Қазақстан Халық Кеңесі осуществляет Председатель. Срок полномочий Халық Кеңесі 4 года.

 4. Конституционный закон «О статусе столицы Республики Казахстан»

Конституционный закон регулирует общественные отношения в области функционирования столицы, определяет правовые, экономические и организационные основы ее деятельности.

Документ четко разграничивает полномочия маслихата, органов местного самоуправления и местного исполнительного органа под руководством Акима города.

Закон устанавливает обязательные требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду города, а также закрепляет полномочия подведомственных организаций по жизнеобеспечению и инфраструктурному развитию столицы. 5. Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве».

Конституционный закон определяет порядок образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации, наименования и переименования административно-территориальных единиц.

Целью государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве является обеспечение рациональной территориальной организации Республики Казахстан для эффективного государственного управления.

5. Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве».

Конституционный закон определяет порядок образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации, наименования и переименования административно-территориальных единиц.  Целью государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве является обеспечение рациональной территориальной организации Республики Казахстан для эффективного государственного управления.

#президент #законы #курултай #конституция #вице-президент

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