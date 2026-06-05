Очередные находки древнего океана Тетис

Когда-то пустыни и степи региона наполняла вода, а там, где сегодня возвышаются скалы, обитали гигантские морские хищники. Очередное подтверждение этому вновь получили ученые Yessenov University, которые обнаружили зубы акул возрастом около 30–40 млн лет.

фото Центра общественных коммуникаций

Находки сделаны в ходе совместной научной экспедиции ученых, док­торантов и магистрантов Yessenov University вместе со старшим научным сотрудником Музея природы Швеции, геологом-палеонтологом Штефаном Килем. Исследования проводились на территории геологических разрезов Узынбас, Кендирлисор и Куланды.

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций, возраст найденных ископаемых относится к эпохам эоцена и олигоцена. По предварительным данным ученых, найденные зубы принадлежали крупным хищным акулам, близким к современным белым. Длина древнего морского хищника могла достигать примерно четырех метров.

Однако акульими зубами находки не ограничились. Во время экспедиции исследователи также обнаружили фрагменты ребер китов, остатки морских звезд и окаменелые следы моллюсков. Специалисты отмечают, что подобные находки помогают восстановить картину древней морской экосистемы, существовавшей на территории региона десятки миллионов лет назад.

Палеонтолог Штефан Киль отметил, что Мангистауская область представляет особый интерес для мировой науки.

– Мангистау – одна из окраин древнего океана Тетис. Исследование источников его питания позволяет восстановить палеогеографические и палеоэкологические условия. Это одна из актуальных научных задач международного уровня, – рассказал ученый.

По его словам, многие научные данные о геологическом прошлом региона до сих пор остаются малоизученными.

– В научной литературе мне не удалось найти всю необходимую информацию. Однако совместная работа с вашими учеными позволила решить многие исследовательские вопросы. Особенно хочу отметить высокий уровень подготовки специалистов университета и большой интерес студентов к полевым исследованиям, – подчеркнул Штефан Киль.

Экспедиция продолжалась девять дней. В ходе работы специалисты проводили литологические описания геологических разрезов, определяли координаты находок и собирали фоссилии для дальнейшего лабораторного изучения.

По словам заведующей кафедрой «Геология и нефтехимический инжиниринг» Yessenov University Сезим Мустапаевой, палеонтологический потенциал Мангистауской области изучен далеко не полностью. Она напомнила, что в советские годы основное внимание уделялось изу­чению нефтегазовых месторождений, тогда как палеонтология кайнозойской эры требует повторного исследования уже с использованием современных технологий.

– Современное лабораторное оборудование и научные методы способны дать совершенно новые данные. Не исключено, что в будущем в регионе обнаружат ранее неизвестные виды древних морских животных, – отметила Сезим Мустапаева.

Ученые также подчеркивают, что Мангистау давно считается уникальной природной лабораторией под открытым небом. Регион известен не только своими нефтегазовыми запасами, но и богатой геологической историей. Здесь регулярно находят остатки древних морских организмов, поскольку миллионы лет назад территория области находилась на дне океана.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить комплексные работы по направлениям палеонтологии, геохимии, палеоокеанологии и палеоэкологии. По мнению специалистов, новые открытия помогут лучше понять, каким был древний мир Каспийского региона задолго до появления современного ландшафта Мангистау.