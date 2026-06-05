Казахстан предложил новые инициативы по развитию культурного сотрудничества в формате C5+1

Республику на площадке представила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева

Фото: МКИ РК

В ноябре прошлого года в Вашингтоне состоялся саммит «Центральная Азия – США», в котором принял участие Касым-Жомарт Токаев. По его итогам были определены новые направления взаимодействия между государствами-участниками. В продолжение достигнутых договоренностей в Ташкенте прошла встреча министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Казахстан на площадке представила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В числе участников была также заместитель Государственного секретаря США по вопросам общественной дипломатии и связей Сара Роджерс. 

В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Аида Балаева отметила, что рамках Саммита Глав государств было принято Совместное заявление по сохранению культурного наследия, которое подтвердило общую приверженность укреплению уже сложившегося многолетнего взаимодействия в сфере охраны культурных ценностей, развития музейного взаимодействия и цифровизации культурного наследия. И сегодня, расширение формата сотрудничества позволит активизировать совместную работу. В частности, речь идет о взаимодействии в сфере культуры и креативных индустрий, предусматривающих развитие цифровых проектов, профессиональных обменов, туристических маршрутов и международного партнерства между странами C5+1. 

По итогам встречи участники подписали Протокол совещания министров культуры стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, в котором подтвердили приверженность выполнению положений Совместного заявления по сохранению культурного наследия, а также договорились о дальнейшем развитии сотрудничества через проведение совместных мероприятий и фестивалей в области искусства, литературы, театра, кинематографии и музыки. 

В рамках встречи министров культуры стран Центральной Азии и США также состоялась встреча Аиды Балаевой с Сарой Роджерс. В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая культуру и проекты, связанные с искусственным интеллектом.

В завершение стороны выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности на встрече министров культуры стран Центральной Азии и США в формате «C5+1» послужат основой для дальнейшего расширения партнерства. 

#культура #сотрудничество #инициативы

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