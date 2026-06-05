Из зерна получают… горючее

Экология
Бек Нигметов

В республике налажен выпуск топлива БИ-95 с добавлением продукта глубокой переработки растительного сырья.

коллаж Павла Цедилина

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, холдинг KazFoodProducts приступил к промышленному выпуску автомобильного горючего БИ-95, произведенного с использованием биоэтанола (экологически чистое топливо из растительного сырья, используемое как добавка к традиционному бензину).

Проект, о котором идет речь, стал первым в республике примером, когда аграрная продукция вышла на рынок в виде моторного горючего. Биоэтанол производится на предприятии BioOperations в Северо-Казахстанской области – единственном в стране подобного рода технологическом комплексе по глубокой переработке пшеницы.

Топливо БИ-95 представляет собой бензин с добавлением биоэтанола в объеме 5–10%. Такая смесь сохраняет привычные характеристики горючего, включая октановое число, но при этом меняет экологический профиль топлива.

Мировая практика показывает, что подобные решения уже стали частью устойчивой энергетики. В США и Японии, странах ЕС использование горючего с биоэтанолом считается стандартом более двух десятилетий. Казахстан тоже постепенно интегрируется в систему: с 2022 года продукция BioOperations поставляется на рынки Европейского союза и Великобритании, что подтверждает ее соответствие меж­дународным требованиям.

Как утверждают авторы проекта, переход на новое топливо не потребует модернизации автопарка: БИ-95 можно использовать в существующих бензиновых двигателях без каких-либо доработок. Проведенные испытания показали, что добавление биоэтанола не влияет на ключевые эксплуатационные характеристики. В ряде тестов зафиксированы высокие показатели производительности при минимальных выбросах.

– Для нас запуск БИ-95 – это в первую очередь экологический шаг. Речь идет не просто о новом виде горючего, а о снижении реальной нагрузки на окружающую среду, – говорит директор ТОО «BioOperations» и руководитель проекта Лаура Бергибаева. – Использование биоэтанола позволяет существенно сократить выбросы, и это очень важно для городов, где вопросы качества воздуха стоят на первом месте. Мы видим запрос общества на более чистые экологические решения и предлагаем продукт, который можно использовать уже сегодня без изменения привычек.

По сравнению с бензином АИ-92, использование БИ-95 позволяет снизить выбросы мелкодисперсных частиц более чем на 70%, оксидов азота – на 25%, объем парниковых газов – на 60–70%. Такой подход делает переработку зерна не только экономическим, но и экологическим инструментом, отмечается в представленной авторами проекта информации.

#бензин #МСХ #зерно #биоэтанол

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