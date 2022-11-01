Фото пресс-службы премьер-министра РК
Кадровые назначения

Дархан Ахмед-Заки возглавил Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК

Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен на должность председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее занимавший этот пост Тойбаев Адлет Жунисович освобожден от должности.

Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский Государственный Университет имени аль-Фараби, Казахский Государственный Технический Университет имени К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже, г. Алматы.

В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл», г. Жанаозен.

2004-2012 годы — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2012-2013 годы — декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2013-2016 годы — проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

2016-2017 годы — директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

2017-2020 годы — президент Университета международного бизнеса.

С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность ректора Astana IT University.

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