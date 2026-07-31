Азамат Белкайыров возглавил Комитет культуры МКИ РК

До этого назначения он был заместителем председателя этого же комитета

Фото: МКИ РК

Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Белкайыров Азамат Сайлауович назначен на должность председателя Комитета культуры МКИ РК, сообщает Kazpravda.kz

Азамат Белкайыров родился 10 июня 1990 года в Костанайской области. В 2012 году окончил Евразийский гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 2013 году с эксперта Управления аудита и контроля Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В период с 2013 по 2022 годы работал на различных должностях в структуре Министерства образования и науки Республики Казахстан, Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, Министерства общественного развития Республики Казахстан, Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С января 2022 года — эксперт, консультант Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2023 года — директор Департамента международных связей и протокола Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

С августа 2024 года — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.