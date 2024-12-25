Дармовщине приходит конец

Колонка обозревателей
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Асет Калымов

Недавно, работая над материалом на проблемную тему, поймал себя на мысли, что уже сталкивался с похожей ситуацией.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Весной 2022 года ко мне обратились представители одного из крупных животноводческих хозяйств Алматинской области с жалобой на то, что их якобы обделили в ходе распределения государственных субсидий. Как посетовали фермеры, лишившись господдержки, они теперь будут вынуждены сократить поголовье, хозяйство оказалось на грани полного разорения. В общем, картина удручающая.

Однако в областном управлении сельского хозяйства, куда я обратился за разъяснениями, меня ждало сильное удивление, если не сказать шок. Как выяснилось, за последние три месяца данной ферме перечис­лены субсидии по двум поданным заявкам. Еще два запроса находятся в листе ожидания. Оказывается, авторы жалобы ежегодно получают на развитие племенной базы из госбюджета по несколько десятков миллионов тенге.

Ознакомившись с комментарием чиновников, аграрии слезно попросили меня не публиковать материал. Я выполнил их просьбу, но так и не понял: зачем было затевать разборки?..

Спустя 2,5 года в областной корпункт газеты поступила жалоба: руководство одного из технопарков перекрыло проезд машинам расположенного рядом садоводческого хозяйства. Обратившийся к нам фермер возмущался, утверждая, что по этой причине он не может вывезти на продажу яблоки и саженцы, терпит убытки.

Сразу после выхода материала со мной связались представители районного акимата, сообщив, что каждую осень в период сбора урожая фермеру предоставляется… беспрепятственный проезд по территории технопарка для вывоза выращенной продукции. К моему изрядному удивлению аграрий признал вышесказанное, попросив вернуть ему и членам его семьи постоянный, а не временный пропускной режим.

К слову, садовод сокрушался также, что в течение последних десяти лет не получает господдержку на выращивание саженцев. В акимате района уточнили: такая помощь не предусмотрена законом. Субсидируют только фермеров – покупателей саженцев, но не питомники. Зато на выращивание яблок данному хозяйству регулярно выделяют субсидии, о чем «скромный» садовод в беседе со мной предпочел умолчать.

Впрочем, сфера государственного субсидирования сельского хозяйства в последнее время неоднократно подвергалась жесткой критике. Недавно глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что за пять лет из бюджета на субсидирование АПК было выделено около 2 трлн тенге. При этом сущест­венного эффекта не видно: доля сельского хозяйства в экономике республики составляет всего 5%.

Одной из проблем спикер назвал отсутствие встречных обязательств для получателей субсидий. Большинство фермеров расценивают такую меру поддержки как обязанность государства по компенсации их затрат, без ориентира на конечный результат. Представители областного управления сельского хозяйства в беседе со мной сказали, что некоторые животноводы сидят «на игле субсидий». Привыкли получать казенные деньги, а отдачи никакой.

Но теперь этой дармовщине приходит конец. Как сообщили в Правительстве, с января следую­щего года будут практиковаться встречные обязательства для сельскохозяйст­венных товаропроизводителей. В случае их неисполнения нарушителей лишат права на получение субсидий.

К 2029 году планируется заменить субсидирование выдачей льготных пятипроцентных займов. По мнению отраслевых экспертов, такая мера повысит ответственность фермеров за результат, поскольку полученные деньги необходимо будет возвращать государству.

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#субсидии #господдержка #АПК #садоводство

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