День единства народа празднует Казахстан

Культура
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Иллюстрация ©Kazpravda.kz
Сегодня, 1 мая, Казахстан отмечает День единства народа, сообщает Kazpravda.kz.

До обретения республикой независимости в этот день отмечался День труда.

18 октября 1995 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.

Ежегодно с 1996 года на всей территории республики проходят праздничные мероприятия – концерты, шествия, ярмарки, фестивали – по сплочению всех наций, проживающих в многонациональном государстве.

Целью праздника выступают укрепление стабильности и межэтнического согласия, демонстрация достижений казахстанской модели межкультурного диалога.

Огромное значение имеет то, что в празднике участвуют различные культурные центры, они знакомят всех желающих с традициями и культурой народов, которые они представляют.

Участие в празднике принимают также и трудовые коллективы, студенты вузов, представители различных общественных объединений.

1 мая в каждом городе Казахстана проходит множество увеселительных, культурно-массовых, общественно-политических и торжественных мероприятий.

Так, сегодня в столице на площади у монумента «Қазақ елі» пройдут массовые народные гулянья. На открытой площадке для гостей и жителей города будет представлена музыкально-хореографическая постановка «Ынтымағы елімнің, Елбасының еңбегі!». Свое творчество перед зрителями продемонстрируют хореографические коллективы «Терра», «Наз», «Тұған жер», группа «Алаш ұлы», трио «Z», а также звезды казахстанской оперы и эстрады Сундет Байгожин, Медет Чотабаев, Зарина Алтынбаева, Маржан Арапбаева и Братья Жугунусовы.

Праздничное театрализованное представление продолжится концертом творческих коллективов этно-культурных объединений города Нур-Султан. Для всех желающих на площади будут проводиться спортивные состязания по национальным видам спорта белбеу күресі, арқан тартыс, поднятие гирь, асықату и армрестлинг.

Центральной композицией площадки станет масштабная шатровая конструкция галерейного типа, под сводами которой будет организована выставка и накрыт общий праздничный стол, для которого каждое этно-культурное объединение приготовит блюда национальной кухни. Длина праздничного стола составит 50 метров. Народные гулянья в честь Дня единства народа Казахстана на площади «Қазақ Елі» продлятся с 10:00 утра до 16:00.

В этот же день с 12:00 до 18:00 часов праздничные мероприятия будут проходить и на Городской площади перед акиматом (уг. ул. Бейбитшилик – ул. Абая). Здесь состоится концерт известных эстрадных исполнителей, на сцену выйдут Канат Умбетов, Газизхан, Ернар Айдар и др., ведущие праздничного концерта – известные шоумены Азамат и Антон, а также Даурен Амреев. Гости праздника также смогут продемонстрировать свою силу и принять участие в соревнованиях по асық ату, арқан тартыс, поднятию гирь и армрестлингу.

Также, в 17:00 часов в Конгресс-центре EXPO состоится творческий вечер композитора Армана Дуйсенова «Дружба мечты». На концерте выступят известные казахстанские артисты Роза Рымбаева, Нуржамал Усенбаева, группа «МузАРТ», Толкын Забирова, Жамиля Серкебаева, группа «Нұр-Мұқасан», Токтар и Бейбит, Индира Елемес, Маржан Арапбаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Айгерим Калаубаева и приглашенные иностранные артисты. Билеты продаются онлайн на сайте www.topticket.kz, а также в кассах города (ТРЦ «Keruencity», ТРЦ «Керуен», Концертный зал «Астана», Дворец «Жастар»). Стоимость билетов - от 2000 до 8000 тг.

Кроме того, тематические спектакли, выставки, концерты, посвященные Дню единства народа Казахстана, будут проходить в театрах, музеях и других учреждениях культуры города. В честь праздника в столице будут организованы различные спортивные состязания. Всего в Нур-Султане запланировано более 20-ти праздничных мероприятий.

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