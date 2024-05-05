Древние рукописи и книги передали в Казахстане

Культура
74

Сотрудникам Национального центра рукописей и редких книг в ходе научной экспедиции в Жамбылскую область передали около 40 древних рукописей и редких книг на арабском, персидском, чагатайском языках, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В числе древних книг - работа Суфи Аллаяра жившего в середине XVIII века, рукопись жизнеописание Пророков, написанная в форме стихов, несколько экземпляров Священного Корана напечатанные в Казани, книга «Мухаммадия» турецко-османского писателя Мухаммада Челеби изданная в Казани в 1894 году, работа «Маулит», стихи Физули, одно из фундаментальных произведений ханафитской школы «Шарх аль-Викайя», «Шарх аль-Кафия ли-Исфаханди» изданное в 1893 году, Газели на персидском языке Ходжи Хафиза Ширази, произведение Мухаммад Саляха «Тарджама Мухтасар аль-Викая», изданное в Казани в 1902 году, а также книги по арабской грамматике на чагатайском языке и мусульманский календарь. Кроме того, сотрудникам центра рукописей передали ценный сундук, обтянутый черной кожей, в котором хранились книги.

В ходе научно-исследовательской экспедиции также были посещены Жамбылская областная универсально-научная библиотека им. Ш. Уалиханова, дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников, Жамбылский областной историко-краеведческий музей, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники Древнего Тараза», Центр Руханият и историковедения имени Шерхана Муртазы. Из данных учреждений были получены копии нескольких ценных книг.

#культура #Жамбылская область #книги

Популярное

Все
Токаев поздравил православных с Пасхой
Спикер Сената: Православные вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем общем доме
Премьер поздравил православных с праздником Пасхи
Правительство выделило из резерва свыше 816 млн тенге на ремонт котельных в Кокшетау
В Кульсары подтопленными остаются более 100 жилых домов
Религиозные экстремисты задержаны в двух городах Казахстана
Швёнтек выиграла все крупнейшие грунтовые турниры
Бойцами Нацгвардии проведено 150 км берегоукрепительных работ с начала паводков
Глава МКИ поздравила православных с Пасхой
Китай запустил зонд к обратной стороне Луны
Казгидромет представил прогноз по засушливости в мае
Ветеранам войны к 9 мая выплачена единовременная соцпомощь
Более 5,6 тыс. мероприятий проведено с начала акции «Таза Қазақстан»
Древние рукописи и книги передали в Казахстане
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
ЕС готовится к переговорам о членстве с Украиной и Молдовой
Новое предложение Израиля по перемирию в Газе дает надежду на соглашение
Детей растить и Родину защищать
Рукописи на арабском, персидском и чагатайском языках XVIII-XX веков представлены в Астане
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Возобновлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Минздрав внедряет новые подходы в оказании неотложной помощи в акушерстве
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Злые языки страшнее пистолета
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Паводки: на пристальном контроле остается Атырауская область
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных

Читайте также

Вещи Алии Молдагуловой представили на выставке в Алматы
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим …
Фестиваль книги преобразовался в театрализованное шоу
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]