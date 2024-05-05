Древние рукописи и книги передали в Казахстане

Сотрудникам Национального центра рукописей и редких книг в ходе научной экспедиции в Жамбылскую область передали около 40 древних рукописей и редких книг на арабском, персидском, чагатайском языках, передает Kazpravda.kz

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В числе древних книг - работа Суфи Аллаяра жившего в середине XVIII века, рукопись жизнеописание Пророков, написанная в форме стихов, несколько экземпляров Священного Корана напечатанные в Казани, книга «Мухаммадия» турецко-османского писателя Мухаммада Челеби изданная в Казани в 1894 году, работа «Маулит», стихи Физули, одно из фундаментальных произведений ханафитской школы «Шарх аль-Викайя», «Шарх аль-Кафия ли-Исфаханди» изданное в 1893 году, Газели на персидском языке Ходжи Хафиза Ширази, произведение Мухаммад Саляха «Тарджама Мухтасар аль-Викая», изданное в Казани в 1902 году, а также книги по арабской грамматике на чагатайском языке и мусульманский календарь. Кроме того, сотрудникам центра рукописей передали ценный сундук, обтянутый черной кожей, в котором хранились книги.

В ходе научно-исследовательской экспедиции также были посещены Жамбылская областная универсально-научная библиотека им. Ш. Уалиханова, дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников, Жамбылский областной историко-краеведческий музей, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники Древнего Тараза», Центр Руханият и историковедения имени Шерхана Муртазы. Из данных учреждений были получены копии нескольких ценных книг.