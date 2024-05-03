Фестиваль книги преобразовался в театрализованное шоу Культура 3 мая 2024 г. 1:46 95 Дина Устиненко А как еще отвоевать подростков у гаджетов и заманить в читательские сети? Только предоставив им активности поинтереснее виртуального мира фото организаторов Практически одновременно на семи площадках Национальной библиотеки в рамках фестиваля «КІТАПшоу-2024» были организованы культурно-интеллектуальные мероприятия на любой возраст и вкус. У входа в библиотеку развернулась ярмарка ремесленников и выставка отечественных издательств, где с удовольствием «шопились» как гости, так и случайные прохожие. В честь фестиваля многие из них сделали серьезные скидки на свою продукцию. Детская литература, художественная, обучающие пособия – чего здесь только не было! Порадовало и качество отечественных книг. – Наш издательский дом «Кокжиек-Горизонт» является еще и дистрибьютором иностранных издательств, – рассказывает Гульжан Мырзабекова, руководитель отдела продаж. – Выпускаем в большинстве своем учебные пособия, но есть и художественная литература. Самые востребованные на сегодня книги – это учебные курсы по казахскому и английскому языкам. Так же спросом пользуется наша серия для детей «Я вам сказки расскажу» – собрание сказок народов мира. Ежегодный фестиваль книги «КІТАПшоу» посвящен Всемирному дню книги и авторского права, который отмечают миллионы людей в более чем ста странах мира. Читательскую активность и поддержку интереса к чтению стараются возрождать не только в Казахстане. Пробудить тягу к Его Величеству Книге – стратегическая задача, от успешного выполнения которой зависит будущее нашей страны. На фестивале присутствовали более 1 200 участников. Конечно, не все из них завтра возьмут в руки книгу и погрузятся в захватывающий мир литературы. Но даже если десятая часть из них начнет проявлять интерес к чтению, – это уже победа. Помимо приобретения и ознакомления, на фестивале книгами можно было обменяться. Представители общественного фонда Community plus курируют образовательные проекты в Жетысу, Алматинской и Туркестанской областях и, помимо обмена, предлагают взять книгу за донаты, принести уже прочитанную или новую литературу к ним в фонд. – До конца месяца нам нужно собрать более 500 книг для села Карнак в Туркестанской области, – рассказывает представитель фонда Эльмира Карманова. – В селах остро ощущается нехватка любой литературы, особенно на иностранных языках, а потребность в ней есть. Книжные клубы в маленьких селах были бы большим подспорьем для молодежи. Любой человек, желающий помочь нашему образовательному литературному проекту, может зайти на сайт, найти контакты и внести свою посильную лепту. В помещении библиотеки каждый из участников фестиваля мог выбрать наиболее интересное для себя мероприятие. В Зале им. Н. Даулетовой состоялось празднование «Шәкен Айманов – қазақ киносының атасы», посвященное 110-летию выдающегося казахского актера, режиссера театра и кино, народного артиста Шакена Айманова и организованное Союзом кинематографистов Казахстана. В ходе вечера показали фрагменты документального фильма о жизни и творчестве выдающегося режиссера. В Большом зале библиотеки прошел мастер-класс по чтению художественного слова «Сырлы сөз сиқыры» известного диктора Аманжана Серикова. В зале им. Р. Бердигалиевой состоялась презентация научно-популярной книги «Казахстанские метеориты» Ильдара Халитова. В зале Службы мировой литературы молодежь учили ораторскому мастерству. Доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятского государственного университета Алексей Калинин (Россия) выступил перед слушателями с мастер-классом «Современный оратор: в диалоге с миром». Педагог подробно рассказал об особенностях ораторского искусства и раскрыл основные его секреты. Основная целевая аудитория «КІТАПшоу-2024» – подростки, но руководитель службы цифровых технологий Нацбиблиотеки Жанат Барманашева считает, что начинать знакомство с серьезной литературой надо в более нежном возрасте. – В зале Литературной академии сейчас проходит мероприятие USW – Сообщества писателей Казахстана. Это своеобразная интерактивная площадка знакомства с авторами. Расчет был на школьников постарше, но сюда пришли дети. Но зато вы посмотрите, с каким интересом они слушают авторов. У них еще сознание открыто, нет сопротивления, как у подростков, с них и надо начинать, – убеждена она. Дети с неподдельным интересом слушали Ирину Бакулину, автора книги «Ночь в библиотеке», предлагающую со страниц своего произведения охотиться за привидениями. Мистическая повесть создана с целью увлечь чтением подростков. Автор уверяет, что события в книге не совсем творческий вымысел, и многое здесь рассказано со слов сотрудников Национальной библиотеки РК. Герои произведения, попав в библиотеку, узнают, что же происходит здесь, когда на город спускается тьма и в залах гаснет свет. Конечно же, отклик от детей был получен, да еще какой! Это тебе не скучные книжки со школьной полки. – В этом фестивале мы участвуем каждый год, – говорит Андрей Орлов, руководитель Сообщества писателей Казахстана. – Мы помогаем в реализации творческих проектов, написании книг начинающим авторам. Работаем уже седьмой год, у нас в сообществе есть авторы от совсем юного до преклонного возраста – они дружат между собой, обмениваются идеями, советами. Сегодня мы представили произведения девяти авторов в различных жанрах: тут и детская литература, и обучающие пособия. Для гостей фестиваля сразу два независимых алматинских театра – арт-убежище BUNKER и театр перформативных искусств «ТРИ» (Triplayback) подготовили площадки для театральных постановок и импровизаций. По словам самих подростков, активности, предложенные театрами, вошли в негласный молодежный топ-лист. Гости фестиваля задавали идею, взятую со страниц литературных произведений, а актеры разыгрывали по ней представление. #книги #фестиваль #Нацбиблиотека #КІТАПшоу-2024