Фестиваль книги преобразовался в театрализованное шоу

Практически одновременно на семи площадках Национальной библиотеки в рамках фестиваля «КІТАПшоу-2024» были организованы культурно-интеллектуальные мероприятия на любой возраст и вкус.

У входа в библиотеку развернулась ярмарка ремесленников и выставка отечественных издательств, где с удовольствием «шопились» как гости, так и случайные прохожие. В честь фестиваля многие из них сделали серьезные скидки на свою продукцию. Детская литература, художественная, обучающие пособия – чего здесь только не было! Порадовало и качество отечественных книг.

– Наш издательский дом «Кокжиек-Горизонт» является еще и дистрибьютором иностранных издательств, – рассказывает Гульжан Мырзабекова, руководитель отдела продаж. – Выпускаем в большинстве своем учебные пособия, но есть и художественная литература. Самые востребованные на сегодня книги – это учебные курсы по казахскому и английскому языкам. Так же спросом пользуется наша серия для детей «Я вам сказки расскажу» – собрание сказок народов мира.

Ежегодный фестиваль книги «КІТАПшоу» посвящен Всемирному дню книги и авторского права, который отмечают миллионы людей в более чем ста странах мира. Читательскую активность и поддержку интереса к чтению стараются возрождать не только в Казахстане. Пробудить тягу к Его Величеству Книге – стратегическая задача, от успешного выполнения которой зависит будущее нашей страны. На фес­тивале присутствовали более 1 200 участников. Конечно, не все из них завтра возьмут в руки книгу и погрузятся в захватываю­щий мир литературы. Но даже если десятая часть из них начнет проявлять интерес к чтению, – это уже победа.

Помимо приобретения и ознакомления, на фестивале книгами можно было обменяться. Представители общественного фонда Community plus курируют образовательные проекты в Жетысу, Алматинской и Туркестанской областях и, помимо обмена, предлагают взять книгу за донаты, принести уже прочитанную или новую литературу к ним в фонд.

– До конца месяца нам нужно собрать более 500 книг для села Карнак в Туркестанской облас­ти, – рассказывает представитель фонда Эльмира Карманова. – В селах остро ощущается нехватка любой литературы, особенно на иностранных языках, а потребность в ней есть. Книжные клубы в маленьких селах были бы большим подспорьем для молодежи. Любой человек, желающий помочь нашему образовательному литературному проекту, может зайти на сайт, найти контакты и внести свою посильную лепту.

В помещении библиотеки каждый из участников фестиваля мог выбрать наиболее интерес­ное для себя мероприятие. В Зале им. Н. Даулетовой состоя­лось празднование «Шәкен Айманов – қазақ киносының атасы», посвященное 110-летию выдающегося казахского актера, режиссера театра и кино, народного артиста Шакена Айманова и организованное Союзом кинематографистов Казахстана. В ходе вечера показали фрагменты документального фильма о жизни и творчестве выдающегося режиссера.

В Большом зале библиотеки прошел мастер-класс по чтению художественного слова «Сырлы сөз сиқыры» известного диктора Аманжана Серикова.

В зале им. Р. Бердигалиевой сос­тоялась презентация научно-популярной книги «Казахстанские метеориты» Ильдара Халитова.

В зале Службы мировой литературы молодежь учили ораторскому мастерству. Доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятского государственного университета Алексей Калинин (Россия) выступил перед слушателями с мастер-классом «Современный оратор: в диалоге с миром». Педагог подробно рассказал об особенностях ораторского искусства и раскрыл основные его секреты.

Основная целевая аудитория «КІТАПшоу-2024» – подростки, но руководитель службы цифровых технологий Нацбиблиотеки Жанат Барманашева считает, что начинать знакомство с серьезной литературой надо в более нежном возрасте.

– В зале Литературной академии сейчас проходит мероприятие USW – Сообщества писателей Казахстана. Это своеобразная интерактивная площадка знакомства с авторами. Расчет был на школьников постарше, но сюда пришли дети. Но зато вы посмотрите, с каким интересом они слушают авторов. У них еще сознание открыто, нет сопротивления, как у подростков, с них и надо начинать, – убеждена она.

Дети с неподдельным интересом слушали Ирину Бакулину, автора книги «Ночь в библиотеке», предлагающую со страниц своего произведения охотиться за привидениями. Мистическая повесть создана с целью увлечь чтением подростков. Автор уверяет, что события в книге не совсем творческий вымысел, и многое здесь рассказано со слов сотрудников Национальной библиотеки РК. Герои произведения, попав в библиотеку, узнают, что же происходит здесь, когда на город спускается тьма и в залах гаснет свет. Конечно же, отклик от детей был получен, да еще какой! Это тебе не скучные книжки со школьной полки.

– В этом фестивале мы участ­вуем каждый год, – говорит Андрей Орлов, руководитель Сообщества писателей Казахстана. – Мы помогаем в реализации творчес­ких проектов, написании книг начинающим авторам. Работаем уже седьмой год, у нас в сообществе есть авторы от совсем юного до преклонного возраста – они дружат между собой, обмени­ваются идеями, советами. Сегодня мы представили произведения девяти авторов в различных жанрах: тут и детская литература, и обучающие пособия.

Для гостей фестиваля сразу два независимых алматинских театра – арт-убежище BUNKER и театр перформативных искусств «ТРИ» (Triplayback) подготовили площадки для театральных пос­тановок и импровизаций. По словам самих подростков, активности, предложенные театрами, вошли в негласный молодежный топ-лист. Гости фестиваля задавали идею, взятую со страниц литературных произведений, а актеры разыгрывали по ней представление.