Вещи Алии Молдагуловой представили на выставке в Алматы

Фото: Минкультуры

Студентам и педагогам Казахского национального женского педагогического университета представили ценные экспонаты из фонда музея: фотографии, письма, личные документы и личные вещи Героев Советского Союза и Народных Героев Казахстана Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.



Посетители смогли увидеть редкие предметы - платье Маншук Маметовой, медицинский халат, которые она носила будучи студенткой и тд.



В экспозиции выставки «Жеңіс рухына тағзым», которая проходила в алматинской гимназии имени К.Сатпаева, были представлены фотографии, ценные документы и другие личные вещи героев ВОВ – Халық Қаһарманы Рахымжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова и Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.





В ходе мероприятий посетителям рассказали о жизни и подвигах героев. В частности, учащиеся ознакомились с военной формой Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, наградами и архивными документами Рахымжана Кошкарбаева.

