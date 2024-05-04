Вещи Алии Молдагуловой представили на выставке в Алматы

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Центральный Государственный музей РК провел передвижную выставку «Қазақтың батыр қыздары», приуроченную ко Дню Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Минкультуры

Студентам и педагогам Казахского национального женского педагогического университета представили ценные экспонаты из фонда музея: фотографии, письма, личные документы и личные вещи Героев Советского Союза и Народных Героев Казахстана Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Посетители смогли увидеть редкие предметы - платье Маншук Маметовой, медицинский халат, которые она носила будучи студенткой и тд.

В экспозиции выставки «Жеңіс рухына тағзым», которая проходила в алматинской гимназии имени К.Сатпаева, были представлены фотографии, ценные документы и другие личные вещи героев ВОВ – Халық Қаһарманы Рахымжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова и Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.



В ходе мероприятий посетителям рассказали о жизни и подвигах героев. В частности, учащиеся ознакомились с военной формой Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, наградами и архивными документами Рахымжана Кошкарбаева.
 

#культура #Алматы #выставка #Алия Молдагулова

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