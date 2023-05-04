День открытых дверей пройдет в поликлиниках Астаны

В поликлиниках Астаны с 9:00 до 14:00 4 и 5 мая будут проходить Дни открытых дверей, приуроченные к Всемирному дню борьбы с бронхиальной астмой, передает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

По информации ВОЗ, во всем мире астмой страдает более 339 миллионов человек. Астму нельзя полностью вылечить, но можно держать болезнь под контролем и обеспечивать хорошее качество жизни.

Жители столицы в течение дня смогут определить факторы риска развития бронхиальной астмы в рамках комплексного обследования здоровья, которое включает: измерение антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела), определение уровня глюкозы и холестерина в крови, артериального давления, оценку функции дыхательной системы (с помощью спирометра) и др.

Мероприятие будет организовано 4 мая в городских поликлиниках №4, 5, 6, 10, также 5 мая в городских поликлиниках № 7, 8, 9, 13.