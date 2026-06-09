День подразделений спецназначения госорганов отмечают в Казахстане

Высокий уровень подготовки казахстанского спецназа получает признание и на международной арене
Подразделения специального назначения по праву считаются элитой силовых структур страны. Их отличают высокий уровень профессиональной подготовки, безупречная выучка, способность действовать в самых сложных условиях и принимать решения в считанные секунды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
Как отмечают в министерстве, на военнослужащих и сотрудников спецназа возложены ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите суверенитета государства и безопасности граждан.
Символом профессионального мастерства и высокой боевой готовности военнослужащих подразделений специального назначения являются квалификационные испытания на право ношения специального берета. Эти испытания считаются одними из самых сложных в силовых структурах и требуют от кандидатов исключительной физической выносливости, психологической устойчивости, высокого уровня тактической, огневой и специальной подготовки. Право носить специальный берет получают лишь лучшие из лучших, доказавшие свою готовность к выполнению наиболее ответственных задач.
Высокий уровень подготовки казахстанского спецназа получает признание и на международной арене. Военнослужащие подразделений специального назначения Вооруженных сил и других силовых структур страны регулярно демонстрируют достойные результаты на престижных международных соревнованиях и учениях.
Особое место среди этих достижений занимают успешные выступления казахстанских команд на международных соревнованиях спецподразделений в Дубае, где военнослужащие РК неизменно входят в число сильнейших участников, подтверждая высокий уровень боевой подготовки, слаженности действий и профессионального мастерства.
В текущем году на международном турнире UAE SWAT Challenge 2026, объединившем лучшие подразделения специального назначения мира, казахстанские команды показали выдающийся результат. В соревнованиях приняли участие 109 команд из 48 государств, при этом представители Казахстана заняли первое и второе места в общем зачете.
Кроме того, женская команда «Томирис» стала лучшей среди женских команд турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки и оставив позади многие мужские подразделения.
«Сегодня подразделения специального назначения продолжают совершенствовать свои навыки, осваивать современные технологии и укреплять боевой потенциал, оставаясь надежным щитом государства перед лицом современных вызовов и угроз. В День подразделений специального назначения выражаем искреннюю признательность всем военнослужащим и сотрудникам спецподразделений за мужество, самоотверженность и верность долгу. Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и дальнейших успехов в служении Республике Казахстан», – добавили в Минобороны.