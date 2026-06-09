День подразделений спецназначения госорганов отмечают в Казахстане

Фото: пресс-служба Минобороны

Подразделения специального назначения по праву считаются элитой силовых структур страны. Их отличают высокий уровень профессиональной подготовки, безупречная выучка, способность действовать в самых сложных условиях и принимать решения в считанные секунды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Как отмечают в министерстве, на военнослужащих и сотрудников спецназа возложены ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите суверенитета государства и безопасности граждан.

Символом профессионального мастерства и высокой боевой готовности военнослужащих подразделений специального назначения являются квалификационные испытания на право ношения специального берета. Эти испытания считаются одними из самых сложных в силовых структурах и требуют от кандидатов исключительной физической выносливости, психологической устойчивости, высокого уровня тактической, огневой и специальной подготовки. Право носить специальный берет получают лишь лучшие из лучших, доказавшие свою готовность к выполнению наиболее ответственных задач.

Высокий уровень подготовки казахстанского спецназа получает признание и на международной арене. Военнослужащие подразделений специального назначения Вооруженных сил и других силовых структур страны регулярно демонстрируют достойные результаты на престижных международных соревнованиях и учениях.

Особое место среди этих достижений занимают успешные выступления казахстанских команд на международных соревнованиях спецподразделений в Дубае, где военнослужащие РК неизменно входят в число сильнейших участников, подтверждая высокий уровень боевой подготовки, слаженности действий и профессионального мастерства.

В текущем году на международном турнире UAE SWAT Challenge 2026, объединившем лучшие подразделения специального назначения мира, казахстанские команды показали выдающийся результат. В соревнованиях приняли участие 109 команд из 48 государств, при этом представители Казахстана заняли первое и второе места в общем зачете.

Кроме того, женская команда «Томирис» стала лучшей среди женских команд турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки и оставив позади многие мужские подразделения.