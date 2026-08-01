Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»
Нурали Мансуров
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Каныш Абубакиров совершил рабочую поездку в Гвардейский гарнизон, где проверил выполнение мероприятий по подготовке к стратегическому командно-штабному учению. На учебном полигоне Матыбулак он заслушал доклады командующего войсками регионального командования «Юг» генерал-майора Ержана Ибраева и его заместителей по основным направлениям подготовки. Особое внимание было уделено организации практических эпизодов учения, готовности подразделений, а также выполнению ранее поставленных задач.