Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»

Каныш Абубакиров и замес­титель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев осмотрели цифровой штаб и выставочную площадку предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Представители предприятий доложили о современных разработках и перспективах их применения в Вооруженных силах. Особое внимание начальник Генштаба уделил средствам связи и беспилотным авиационным системам, подчеркнув, что выпускаемая продукция должна отвечать современным требованиям, отличаться высоким качеством и надежностью.

Проверены командно-наблюдательные пункты подразделений, инженерное оборудование района проведения учения. Акцентировав внимание на совершенствовании системы траншей, окопов и укрытий с учетом опыта современных вооруженных конф­ликтов, Каныш Абубакиров поручил предусмотреть дополнительные элементы защиты личного состава от беспилотных летательных аппаратов и других современных средств поражения.

В войсковой части 21450 он провел совещание, в ходе которого были определены конкретные задачи по всем направлениям подготовки, установлены сроки завершения мероприятий и даны поручения, направленные на качественное проведение стратегического командно-штабного учения. Поинтересовавшись условиями службы, уровнем подготовки и знанием основ военно-учетной специальности, начальник Генштаба отметил грамотные ответы стрелка-зенитчика зенитного дивизиона части рядового Николая Виниченко. За добросовестное исполнение воинского долга и высокий уровень подготовки военнослужащий был поощрен десятидневным отпуском, сообщается на сайте Министерства обороны РК.