Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»

Армия
Нурали Мансуров

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Каныш Абубакиров совершил рабочую поездку в Гвардейский гарнизон, где проверил выполнение мероприятий по подготовке к стратегическому командно-штабному учению. На учебном полигоне Матыбулак он заслушал доклады командую­щего войсками регионального командования «Юг» генерал-майора Ержана Ибраева и его заместителей по основным направлениям подготовки. Особое внимание было уделено организации практических эпизодов учения, готовности подразделений, а также выполнению ранее поставленных задач.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

Каныш Абубакиров и замес­титель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев осмотрели цифровой штаб и выставочную площадку предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Представители предприятий доложили о современных разработках и перспективах их применения в Вооруженных силах. Особое внимание начальник Генштаба уделил средствам связи и беспилотным авиационным системам, подчеркнув, что выпускаемая продукция должна отвечать современным требованиям, отличаться высоким качеством и надежностью.

Проверены командно-наблюдательные пункты подразделений, инженерное оборудование района проведения учения. Акцентировав внимание на совершенствовании системы траншей, окопов и укрытий с учетом опыта современных вооруженных конф­ликтов, Каныш Абубакиров поручил предусмотреть дополнительные элементы защиты личного состава от беспилотных летательных аппаратов и других современных средств поражения.

В войсковой части 21450 он провел совещание, в ходе которого были определены конкретные задачи по всем направлениям подготовки, установлены сроки завершения мероприятий и даны поручения, направленные на качественное проведение стратегического командно-штабного учения. Поинтересовавшись условиями службы, уровнем подготовки и знанием основ военно-учетной специальности, начальник Генштаба отметил грамотные ответы стрелка-зенитчика зенитного дивизиона части рядового Николая Виниченко. За добросовестное исполнение воинского долга и высокий уровень подготовки военнослужащий был поощрен десятидневным отпуском, сообщается на сайте Министерства обороны РК.

#армия #учения #служба #Батыл Тойтарыс

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