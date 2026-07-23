Отечественные БПЛА и робототехнические комплексы прошли испытания на полигоне «Спасск»

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

На полигоне Учебного центра «Спасск» состоялись демонстрационные испытания отечественных беспилотных систем и робототехнических комплексов. Перспективные образцы техники, разработанные казахстанскими предприятиями, прошли проверку в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото: gov.kz

Результаты опытно-войсковой эксплуатации будут учтены при рассмотрении вопроса об их принятии на вооружение Вооруженных сил, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе испытаний были представлены современные робототехнические комплексы, способные выполнять широкий спектр задач на поле боя. Они предназначены для доставки боеприпасов и инженерных средств, эвакуации раненых, транспортировки грузов, а также могут оснащаться пулеметом ПКТ и другим стрелковым вооружением в зависимости от поставленных задач.

Особое внимание было уделено демонстрации системы управления роем беспилотных летательных аппаратов. Комплекс позволяет одному оператору одновременно управлять группой до 100 дронов, предназначенных для поражения целей, а также использовать систему при подготовке специалистов, выполняющих задачи по противодействию БПЛА.

Испытания проходили с участием подразделений радиоэлектронной борьбы, что позволило оценить устойчивость отечественных разработок к воздействию современных средств радиоэлектронного подавления.

«Сегодня беспилотные технологии и робототехнические комплексы становятся неотъемлемой частью современного поля боя. Опытно-войсковая эксплуатация позволяет объективно оценить возможности отечественных разработок, определить направления их дальнейшего совершенствования и принять взвешенное решение о перспективах их применения в Вооруженных силах», – отметил председатель комиссии демонстрационных испытаний полковник Амир Касенов.

По словам представителя компании-разработчика Дмитрия Попова, все представленные комплексы созданы с учетом современных требований и практического опыта применения беспилотных систем.

«Наша задача – предложить военным надежные и эффективные решения, способные выполнять широкий спектр задач: от логистики и эвакуации до огневой поддержки и применения беспилотных технологий. Испытания на полигоне позволяют получить обратную связь от военнослужащих и продолжить совершенствование техники», – подчеркнул он.

Проведение подобных испытаний способствует развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса, внедрению современных технологий и оснащению Вооруженных сил перспективными образцами вооружения и военной техники.

 

#армия #Спасск #БПЛА

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