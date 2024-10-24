День Республики отметили в Министерстве внутренних дел

Праздничные мероприятия провели в МВД в канун Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Глава полицейского ведомства поздравил гостей и ветеранов, сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии с национальным праздником.

«Этот праздник символизирует нашу независимость, единство и стремление к светлому будущему. День Республики — это напоминание о том, как важно продолжать совместные усилия для построения безопасного и стабильного общества. Пусть этот день станет вдохновением для новых свершений и побед. Желаю здоровья, благополучия и успешной службы каждому из вас», – пожелал министр Ержан Саденов.

В этот день государственными и ведомственными наградами были награждены стражи порядка, проявившие высокую профессиональную преданность и достигшие значительных результатов в своей деятельности.

После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт, который подарил всем незабываемые эмоции.