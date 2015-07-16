Колонка обозревателей
День взятия Бастилии
Наталья КУРПЯКОВА
Бастилия – легенда, миф, призрак. Кто не слышал о ней? Это одна из мировых культурем, понятная без перевода, вызывающая определенные ассоциации. Ее образ отразился в произведениях писателей и поэтов, полотнах художников, фильмах и даже в анекдотах. Не забыт в народе и день ее падения. Помните, в картине "Любовь и голуби" дядя Митя, взглянув на календарь, горестно произносит: "Ну вот, День взятия Бастилии впустую прошел…"

Если же серьезно, то нынешний год для Бастилии, можно сказать, дважды юбилейный. Шесть с половиной веков назад, в 1370-м, на восточной окраине Парижа по распоряжению Карла V начинается строительство мощного фортификационного сооружения. Первоначальное значение слова Бастилия такое же, как "бастида" (укрепление, сторожевая башня), и в первой половине XV века Бастилия – одна из башен, окружавших Париж, – bastide, или bastille Saint-Antoine.

Местом заключения крепость становится в 1476-м. Первый узник – сразу герцог, обвиненный в заговоре против короля. У Бастилии начала складываться репутация vip-тюрьмы для благородного сословия, аристократов. Она знаменита своими узниками: граф д’Арманьяк, Вольтер, граф Калиостро, маркиз де Сад, заклейменная за кражу графиня де Ламотт, могущественный министр Фуке. И конечно, загадочный обладатель "железной маски" (которая на самом деле была не из железа, а из шелка). Ужас же Бастилия внушала всем – и дворянину д’Артаньяну, и трактирщику Бонасье…

Мрачная и по-своему величественная, она овеяна туманными тайнами, недомолвками. Кого-то там жестоко пытали, кто-то писал в камерах книги, кому-то позволяли иметь прислугу. В Бастилии сидели то десятки человек, то считанные единицы. Постепенно она теряла свое устрашающее значение, и, как любой бренд, была очень дорога в содержании. Так, пишут, что в мушкетерские времена на пребывание принца выделялось 50 ливров в день (на эту сумму четверка знаменитых друзей Дюма жила, не бедствуя, почти месяц).

За несколько лет до штурма тюрьму даже хотели упразднить. Сам штурм состоялся 14 июля 1789 года, это тоже отдельная, своеобразная история. Да, заключенных в крепости оказалось всего семь человек… Но главное в другом. Бастилия воспринималась как олицетворение деспотизма, несправедливости, символ произвола, оплота монархии. С ее штурма началась Великая французская революция. Знаменательно, что и в мире это событие сразу стало резонансным, люди поздравляли друг друга с падением знаменитой тюрьмы, торжеством свободы, наступлением новых времен.

Сровняли с землей Бастилию через два года. На ее месте установили табличку с надписью "Здесь танцуют, и все будет хорошо", устроили народное гулянье. Камни с башен и стен крепости разошлись на сувениры, продавались с аукциона, один из ключей от Бастилии отослали Джорджу Вашингтону, первому президенту США. Позднее образовавшееся пустое место предлагали украсить каким-нибудь памятником. Бонапарт хотел построить фонтан в виде огромного слона с башней, и некоторое время на площади стоял деревянный макет монумента. В нем, кстати, ночевал Гаврош – маленький герой романа «Отверженные» Виктора Гюго.

Первый раз День взятия Бастилии отметили в 1790-м, 225 лет назад. В 1880 году день 14 июля стал во Франции официальным праздником. Проходят военный парад, балы, концерты, финалом становится фейерверк у Эйфелевой башни. Повсюду царит светлое, радостное, патриотическое настроение. В Париж приезжают тысячи туристов, а во французских посольствах в разных странах устраиваются приемы. День взятия Бастилии – национальный праздник Франции, но отмечается он во всем мире. Ведь падение Бастилии – одно из знаковых событий в истории человечества.

На приеме в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Франсис Этьен поздравил с праздником представителей государственных структур и общественности Казахстана, дипломатических миссий. Он напомнил о том, что в далеком XVIII веке родился и великий лозунг "Свобода, равенство, братство", который по-прежнему дорог гражданам Франции и миллионам людей в разных частях света.

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