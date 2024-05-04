Аферисты нарвались на журналистов

Колонка обозревателей
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Елена Ульянкина

На днях я стала мишенью мошенников, которые пытались провернуть хитрую многоходовку. Для этого они взломали telegram-аккаунт председателя правления Союза журналистов РК Сейтказы Матаева.

коллаж «КП»

Именно с его номера мне, члену Союза журналистов РК, пришло сообщение. «Елена Геннадьевна, добрый день! С Вами Исакова связывалась? Это наш новый куратор, она проверила документы сказала есть вопросы к Вам. У Вас с документами все в порядке?» (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала). Я уточнила, кто такая Исакова? Собеседник написал: «Не знаю, меня особо в курс дела не ставили, но объяснили что-то связано с терроризмом». Следующее сообщение меня заинтриговало еще больше: «Она с вами свяжется, объяснит в чем дело. Дело серьезное, рассказать вам не могу. Решайте вопрос с Исаковой, от этого зависит ваша репутация!»

Вскоре мне на WhatsApp, а не в Telegram с номера +7-775-318-63-95 пришло короткое сообщение: «Здравствуйте, Вас беспокоит Исакова Амина Айдаровна, майор КНБ, перезвоните». Я приняла это за чистую монету и позвонила на мобильный, однако гудков не было. Позвонила на WhatsApp. Трубку подняла девушка, которой по голосу я дала бы не больше двадцати лет. Она представилась майором КНБ и спросила, есть ли кто-то рядом со мной. Я ответила, что занята. Тогда «майор» вежливо попросила перезвонить ей позже, отметив, что дело у нее ко мне конфиденциальное. Я положила трубку и, заподозрив неладное, стала проверять информацию.

Первым делом обратилась к председателю карагандинского филиала Союза журналистов Жанибеку Садыканову. Он ответил, что телефон Сейтказы Матаева взломали и что «майор Исакова» – это мошенница. Видимо, она и ее сообщники получили доступ ко всем контактам, которые были в памяти смартфона, и теперь пытаются «развести» честных людей.

К счастью, в моем случае до выманивания денег дело не дошло. А о схеме действий аферистов рассказала коллега. Ей тоже пришли сообщения «от Сейтказы Матаева», был и разговор с «майором», «передавшей» журналистку «сотруднице Нацбанка». Ее звали Евгения Смирнова, она на WhatsApp коллеги даже прислала фото «служебного удостоверения».

– Мне сообщили, что мошенники сняли деньги с моего банковского счета, но государство уже положило на него такую же сумму, что и была, – продолжила коллега. – Теперь я должна снять все деньги и перевести их на застрахованный счет государства. Якобы они государственные. Если не отдам, то на меня заведут уголовное дело за хищение госимущества. Причем все это надо сделать быстро, пока мошенники ничего не заподозрили.

Журналистка засомневалась в услышанном, сняла деньги с банковского счета и поехала в карагандинский филиал Нацбанка, чтобы узнать, работает ли там Смирнова. Время было обеденное, и получить информацию не удалось. Зато в карагандинском департаменте КНБ ей сообщили, что майора Амины Исаковой у них нет.

– Знаете, почему я поверила мошенникам? Потому что вначале, когда со мной связались от имени Матаева, перечислили мои статьи, – отметила моя коллега. – Мне написали: «Я читал ваши материалы. У вас вроде бы репутация хорошая...»

Что ж, мошенники – хорошие психологи, да и информация о себе, которую мы размещаем в соцсетях, им только на руку. Как же от них защититься? Использовать надежные пароли. Любую информацию подвергать сомнению. Не отвечать на сообщения с незнакомых номеров. А если пишет знакомый и просит занять деньги – перезвонить ему. Всегда будьте начеку!

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#КНБ #мошенники #журналисты #Telegram #WhatsApp

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