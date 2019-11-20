Как доложил в ходе заседания, посвященного итогам социально-экономического развития региона за 10 месяцев, начальник областного управления экономики и планирования Жомарт Амирханов, в области наблюдается стабильное развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы торговли. Вместе с тем замедлились темпы роста в строительной отрасли. Именно в этом секторе и выявлена львиная доля неосвоенных средств.

Так, только в Капшагае остался неосвоенным 741 млн тенге, в том числе 517 млн, выделенных республиканским бюджетом. Большая часть этих денег предназначалась для строительства многоквартирных домов. Однако компании-подрядчики возводят их слишком медленно, из-за чего под угрозой срыва оказались запланированные сроки ввода жилья в эксплуатацию.

Возмутившись положением дел, аким области Амандык Баталов поручил принять безотлагательные меры по исправлению ситуации.

– Государством выделяется дос­таточное финансирование для обеспечения населения жильем, а вы срываете графики, допускаете неосвоение бюджетных средств, – высказал замечание своим подчиненным глава региона. –Непосредственная вина за это ложится на акима Капшагая, начальника управления строительства и мое­го первого заместителя, курирующего строительную сферу. Объявляю вам строгие выговоры! Необходимо наказать и руководство подрядных организаций, которые не смогли справиться со своими обязательствами. Поручаю до конца года устранить отставание, взять на постоянный контроль ход строительства жилых объектов!

Итак, строгие выговоры получили первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, аким Капшагая Талгат Кайнарбеков, начальник областного управления строительства Даурен Жолжанов.

Между тем еще около 1 млрд тенге неосвоенных денег выявлено в сферах ЖКХ, здравоохранения, сельского хозяйства, образования, обеспечения правопорядка.

Руководители профильных служб обязались в кратчайшие сроки отчитаться по распределению этих средств. Они направлены на газификацию, субсидирование гербицидов, ремонт ирригационных сетей и другие проекты.

По итогам совещания акимам районов и городов, начальникам управлений поручено сделать анализ и принять меры по обеспечению роста в базовых отрас­лях экономики. Кроме того, дано указание посетить все строящие­ся объекты, а также держать на постоянном контроле вопросы ценообразования, выплат АСП населению, перехода на обязательное социальное медицинское страхование.