Детей сбили насмерть на дороге в Алматинской области

Сестренки купили мороженое и шли к скамейке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области автомобиль насмерть сбил двух девочек на дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Криминальный Казахстан», передает Kazpravda.kz

По словам очевидцев, 14-летняя девочка пошла в магазин со своей младшей сестрой.

Купив мороженое, они решили перейти дорогу, чтобы посидеть на скамейке. Внезапно на дороге появился автомобиль, мчавшийся на огромной скорости.

Местные жители сообщают, что на этом участке дороги отсутствует освещение, пешеходные переходы и «лежачие полицейские».

Известно, что в момент ДТП водитель был трезв.

33-летний мужчина задержан. Начато досудебное расследование.