​Дети и война

584
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Куратор выставки Аида Адильбекова рассказывает, что документы охватывают часть новейшей истории Испании и историю бывшего СССР, а следовательно, и Казахстана. Письма и личные записи свидетельствуют о замечательной истории солидарности, о том, как в бывших советских республиках люди, приютившие испанских детей, искренне заботились о них, дали им хорошее образование. Основная цель экспозиции, как подчеркнул посол Педро Хосе Санс Серрано, почтить память юных испанцев, которым в столь раннем возрасте суждено было испытать всю жестокость войны.

Выставка стала свидетельством трагедии тысяч детей, которые, начиная с 1937 года, были вывезены из своей страны. Да, они нашли убежище в бывшем СССР, но их страдания продолжились, как сказал посол, по причине начала еще более безнравственной Второй мировой войны...

Популярное

Все
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Стали ездить по правилам
В погоне за «зайцами»
Впервые в стране
Прочная основа, большие перспективы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Диалог во имя мира и процветания
Необходимые решения будут приняты
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Школа под наблюдением и заботой
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Африканские турниры
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Воспитать интеллектуальное поколение
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Завершается хлебоуборочная страда
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]