Куратор выставки Аида Адильбекова рассказывает, что документы охватывают часть новейшей истории Испании и историю бывшего СССР, а следовательно, и Казахстана. Письма и личные записи свидетельствуют о замечательной истории солидарности, о том, как в бывших советских республиках люди, приютившие испанских детей, искренне заботились о них, дали им хорошее образование. Основная цель экспозиции, как подчеркнул посол Педро Хосе Санс Серрано, почтить память юных испанцев, которым в столь раннем возрасте суждено было испытать всю жестокость войны.

Выставка стала свидетельством трагедии тысяч детей, которые, начиная с 1937 года, были вывезены из своей страны. Да, они нашли убежище в бывшем СССР, но их страдания продолжились, как сказал посол, по причине начала еще более безнравственной Второй мировой войны...