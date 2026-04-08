Участники из Китая, Казахстана, Италии, Сербии и Малайзии не только демонстрируют вокальные способности, но и знакомят международную аудиторию с природой, культурой и туристическими местами Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: @kudaibergenov.dimash

Международный музыкальный проект "Voice Beyond Horizon", совместно созданный Китаем и Казахстаном, получил положительный отклик у китайской аудитории.

Данный проект был инициирован и осуществлен казахстанским певцом Димашем и его командой совместно медиагруппой "Hunan Broadcasting System" в провинции Хунань.

По данным Hunan Broadcasting System, проект одновременно показывают в Китае и Казахстане. Первые 8 эпизодов заняли первое место по рейтингу аудитории среди нескольких китайских региональных спутниковых телеканалов. А на конец марта 2026 года шоу уже набрало свыше 1,6 млрд просмотров.

Мнения аудитории в китайских соцсетях разделились. Один из зрителей написал:

«Очень качественное шоу! Я могу познакомиться с культурами, которые представляют разные певцы».

А другому зрителю понравилась природа и народные обычаи Казахстана:

«Мне понравились красивые ландшафты Казахстана. Хочу сам побывать в этих древних городках на Великом Шелковом пути».

По словам Димаша Кудайбергена, идея "Voice Beyond Horizon" появилась не в один момент - это результат его многолетнего опыта общения с разной аудиторией, особенно в Китае. Он пытается создать пространство, где молодые артисты смогут не просто выступать, а учиться друг у друга и создавать что-то общее.

«Я увидел, насколько музыка может объединять людей, даже если они говорят на разных языках», - пояснил он.

Музыкант также отметил, что на формирование идеи повлияла и атмосфера сотрудничества между Казахстаном и Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь".

«Шелковый путь - это не только торговля, это путь идей, традиций и взаимного уважения. Мне было важно, чтобы зрители почувствовали: несмотря на различия, у нас очень много общего на уровне ценностей», - подчеркнул он.

Казахстанский участник проекта Нуржас Садырбаев рассказал о теплых моментах во время создания шоу.

«Мы не просто работали вместе - мы жили одной атмосферой. Помню, как однажды вечером мы начали делиться народными мелодиями: каждый исполнял что-то из своей культуры, и в какой-то момент это превратилось в спонтанный джем», - сказал он.

Нур Чорпон Улукбек, певица-участница проекта из Кыргызстана, отметила важное значение подобных международных программ. Она убеждена, что такие международные культурные проекты играют огромную роль в объединении людей.

«Они создают пространство для диалога, взаимного уважения и настоящей дружбы между народами. Я верю, что еще более глубокому культурному сближению будет способствовать взаимный творческий обмен», - сказала она.

Главный режиссер "Voice Beyond Horizon" Ло Синьсин сказала, что правительство и соответствующие ведомства Казахстана оказали огромную поддержку в съемочном процессе.

«Казахстанская команда и соответствующие учреждения всегда быстро реагировали и эффективно сотрудничали с нами, начиная от срочного возведения временных навесов на съемочной площадке и своевременного предоставления оборудования до предоставления нужных нам видеоматериалов. Обе стороны помогают и доверяют друг другу», - добавила режиссер.

Говоря о значении совместной работы с китайской командой и взаимодействия с китайской аудиторией, Д. Кудайберген отметил, что опыт работы с китайской аудиторией сильно повлиял на него.