Сила степи – в глазах аргамака

Культура
12
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В столичной галерее LM Kulanshi Art проходит выставка AQ JORĞA художника из Кокшетау Владимира Быстрицкого.

фото Игоря Бургандинова

Экспозиция объединила более тридцати полотен, написанных маслом. Это не просто пейзажи и классическая анималистика. Это своего рода исследование души кочевника, где главными героями выступают грациозные лошади и верные спутники степняка – собаки породы тазы.

Для Быстрицкого живопись – не ремесло, а образ жизни. Лошади – неотъемлемая часть его личной истории. Впервые оказавшись в седле пятилетним мальчишкой, он навсегда связал свою судьбу с этими удивительными созданиями. Художник признается: кони не раз испытывали на прочность, однако именно эти экзамены пробудили в нем огромную к ним любовь. Владимир убежден в том, что лошади – существа тончайших высоких вибраций. Они безошибочно считывают человеческую энергетику: если к скакуну подходит человек с тяжелой аурой, дурным настроением или затаенным негативом, конь это поймет и мгновенно отреагирует.

Этот богатый личный опыт крас­ной нитью проходит через все творчество мастера. Художник стремится запечатлеть не просто анатомическую точность, а передать живую индивидуальность, внутреннюю силу лошадей. Главный акцент он всегда делает на глаза, там, «где ветер замирает на ресницах аргамаков». По мнению автора, писать коня – все равно что писать портрет человека: если глаза не похожи, то и образ рассыплется. Именно о характере скакунов говорят картины «Ақ жорға», «Арабский тулпар», «Бозайғыр», «Кош»...

Каждая работа на выставке – это отдельная история, которая, как верит автор, обязательно найдет своего зрителя. Полотно «Степь» погружает в атмосферу абсолютного умиротворения: на нем изображена статная лошадь с жеребенком. Картина написана настолько реалистично, что, глядя на нее, зритель словно сам оказывается посреди бескрайних просторов, ощущая ароматы трав и чувствуя мощный прилив духовных сил.

Как говорит Владимир Быстрицкий, новые сюжеты рождаются из жизненных наблюдений, опыта, а иногда приходят прямо во сне, главное – успеть их запомнить и перенести на холст. Мастер убежден: любое произведение без внутреннего содержания мертво. Лишь глубокий замысел способен вдохнуть в картину жизнь. Выставка AQ JORĞA является тому лучшим подтверждением.

#выставка #Владимир Быстрицкий #AQ JORĞA

Популярное

Все
Для учебы и спорта
Апрельские старты
Путь к экономике знаний
Справочник о системе государственной власти презентовали в Астане
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Здесь важны прикосновения и звуки
Весенняя непогода накроет Казахстан
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Культурные мосты, объединяющие страны
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Караван возможностей
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Стратегический тандем укрепляется
«Не имеем морального права» – депутат выступил против амнистии пьяных водителей
Первый трофей от ФИФА
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

В Алматы прошел вечер-портрет к 155-летию Кажымукана Мунайт…
Артисты Датского Королевского театра выступили в Астане
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
В Академии хореографии обучают стилю Бурнонвиля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]