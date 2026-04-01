Экспозиция объединила более тридцати полотен, написанных маслом. Это не просто пейзажи и классическая анималистика. Это своего рода исследование души кочевника, где главными героями выступают грациозные лошади и верные спутники степняка – собаки породы тазы.

Для Быстрицкого живопись – не ремесло, а образ жизни. Лошади – неотъемлемая часть его личной истории. Впервые оказавшись в седле пятилетним мальчишкой, он навсегда связал свою судьбу с этими удивительными созданиями. Художник признается: кони не раз испытывали на прочность, однако именно эти экзамены пробудили в нем огромную к ним любовь. Владимир убежден в том, что лошади – существа тончайших высоких вибраций. Они безошибочно считывают человеческую энергетику: если к скакуну подходит человек с тяжелой аурой, дурным настроением или затаенным негативом, конь это поймет и мгновенно отреагирует.

Этот богатый личный опыт крас­ной нитью проходит через все творчество мастера. Художник стремится запечатлеть не просто анатомическую точность, а передать живую индивидуальность, внутреннюю силу лошадей. Главный акцент он всегда делает на глаза, там, «где ветер замирает на ресницах аргамаков». По мнению автора, писать коня – все равно что писать портрет человека: если глаза не похожи, то и образ рассыплется. Именно о характере скакунов говорят картины «Ақ жорға», «Арабский тулпар», «Бозайғыр», «Кош»...

Каждая работа на выставке – это отдельная история, которая, как верит автор, обязательно найдет своего зрителя. Полотно «Степь» погружает в атмосферу абсолютного умиротворения: на нем изображена статная лошадь с жеребенком. Картина написана настолько реалистично, что, глядя на нее, зритель словно сам оказывается посреди бескрайних просторов, ощущая ароматы трав и чувствуя мощный прилив духовных сил.

Как говорит Владимир Быстрицкий, новые сюжеты рождаются из жизненных наблюдений, опыта, а иногда приходят прямо во сне, главное – успеть их запомнить и перенести на холст. Мастер убежден: любое произведение без внутреннего содержания мертво. Лишь глубокий замысел способен вдохнуть в картину жизнь. Выставка AQ JORĞA является тому лучшим подтверждением.