В Алматы стартовала новая экологическая акция

Таза Казахстан,Проекты
Николай Николаев

Экологическая инициатива «Таза сана» направлена на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. По словам куратора проекта Дианы Алиевой, он ориентирован не на разовые акции, а на формирование устойчивых привычек – от сортировки отходов до бережного отношения к общественным пространствам.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках инициативы в Алматы пройдут субботники во дворах, на набережных и общественных территориях. Кроме того, будут проведены экологические мини-лекции и интерактивные мероприятия.

Как отметила Диана Алиева, в социальных сетях проекта появятся материалы в формате «до и после», чтобы наглядно показать результаты проведенной работы.

Главной особенностью нового экологического проекта станет участие в нем маскота Тазабека – символа Алматы, кукольного персонажа в образе снежного барса. Он будет главным рупором «Таза сана», продвигающим идеи чистоты и экологической ответственности.

Одним из ключевых направлений акции станет работа с детьми и подростками. Для них организуют городской эколагерь, где участники смогут не только больше узнать об экологии, но и применить знания на практике. Программа включает интерактивные занятия, участие в акциях, обучение раздельному сбору отходов, разработку собственных экологических инициатив.

Принять участие в реализации инициативы «Таза сана» смогут все желающие, график мероприятий будет публиковаться в социальных сетях проекта.

#Алматы #акция #экология #Таза Қазақстан #Таза сана

