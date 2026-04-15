Что делается для снижения роста киберпреступности? Какие новые подходы по борьбе с ней используются в стране? Есть ли уже результаты данной борьбы? Ответами на эти вопросы поделились эксперты.

Умитжан Арыкбекова, заместитель председателя Комитета информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития

В соответствии с Концепцией цифровой трансформации отрасли и кибербезопасности на 2023–2029 годы одна из ключевых задач касается повышения уровня осведомленности граждан, чем и занимается Комитет информационной безопасности.

В 2025 году уровень осведомленности граждан в Казахстане составил 86%, исследование проводилось как в городах рес­публиканского значения, так и в сельских населенных пунктах. На этом фоне появилась уверенность, что интернет-мошенникам люди доверять не склонны. Но, как оказалось, никто не застрахован, да и мошенники буквально каждый день придумывают новые уловки и используют не только мобильные телефоны, но и стационарные. Буквально на днях был звонок в приемную министерства: «Говорит советник министра, соедините». И тут важна внутренняя разъяснительная работа среди сотрудников.

Чтобы узнать, какие способы мошенничества есть и как с ними бороться, совместно с нашими партнерами был создан сайт citizensec.kz, где можно пройти общие курсы по кибергигиене и кибербезопасности. Пройдите их сами, расскажите близким – это должен знать каждый.

Еще один полезный сервис – «Стоп-кредит», бесплатная услуга на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Ею уже воспользовались более девяти миллионов раз. Сервис интегрирован со всеми банками второго уровня и позволяет избежать оформления на человека мошеннического кредита.

Что комитет уже сделал? В 2024–2025 годах внедрена биометрия при регистрации абонентского номера, установлено ограничение до 10 сим-карт, приобретение большего количества необходимо обосновать. Кроме того, установлен запрет передачи абонентского номера третьему лицу, введено регулирование в час­ти госрегистрации, реализации сим-боксов. Введено требование о наличии у операторов связи внутренних антифрод-систем.

Как вы знаете, 9 января был подписан Цифровой кодекс. В его рамках Закон «Об информатизации» трансформирован в Закон «О кибербезопасности», где указано, что рекомендации для всех госструктур, а также квазигоссектора будет выдавать Комитет информационной безопасности как уполномоченный орган и их применение обязательно.

Отдельно хочу сказать о сервисе Nomad Guard, созданном минис­терством совместно с ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак) и доступном каждому в приложении eGov Mobile. Вводите ИИН, и система покажет, утекли ли куда-то ваши персональные данные.

Если у указанного источника не было согласия от вас на использование соответствующей информации, вы можете написать заявление в Комитет информационной безопасности, инспекторы займутся проверкой. Более 630 тысяч граждан уже воспользовались услугой, нам поступило 9 000 заявлений в минувшем году, что говорит об осведомленности казахстанцев.

К слову, не только наш комитет проводит такую работу – в каждом местном исполнительном органе есть управление по цифровизации с точно такими же полномочиями по проверке.

Айнур Измайлова, глава антифрод-центра

Национальной платежной корпорации НБ РК

Основная задача антифрод-цент­ра – предотвращение мошенничества. В полномочия структуры входят сбор, консолидация и хранение сведений о событиях и попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества.

Такие сведения поступают от организаций, операторов сотовой связи, органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных структур. Кроме того, в наши задачи входит предоставление этим институтам информации, необходимой для предотвращения платежных транзакций с признаками мошенничества.

Десятки тысяч случаев возвращенных денег на этапе отправки – это непроизошедшие личные трагедии. Подобные кейсы не афишируются, попавшие в такие ситуации предпочитают не распространяться, что им помог­ли. Публичному обсуждению и осуждению подвергаются лишь законченные факты кибермошенничества.

Если говорить о реальных случаях возврата, то на сегодняшний день при содействии правоохранительных структур гражданам возвращено более 500 миллионов тенге. Немаловажный фактор: человек должен поставить органы в известность своевременно. Если обращение будет подано спустя несколько дней, то вероятность блокировки транзакции и возврата денег окажется крайне мала.

Антифрод-центр предоставил уникальную возможность – соз­дать эффект «одной комнаты» взаимодействия правоохранительных органов и финансового рынка. В 2024 году было положено начало, в 2025-м структура начала активно работать. В том же году была определена типология схем мошенничества. На основе этого мы сформировали зоны роста, поставили перед собой задачи на 2026–2028 годы.

Центр был запущен как реактивный антифрод. То есть его важнейшая задача – установить получателя средств в процессе операции. Далее проводится расследование.

Теперь стоит задача усилить превентивные функции антифрода. Первый этап – оптимизация реактивной модели. В первом квартале нами запущена версия агента-аналитика, способного анализировать инцидент, структурировать информацию, выдавать аналитические справки, в том числе выявлять связь участников конкретного инцидента с другими, дать рекомендации правоохранителям. Мы уже получили обратную связь от МВД, идет процесс доработки.

Очень надеемся, что агент поможет оптимизировать как нашу работу, так и деятельность минис­терства, чтобы мы могли сообща быстрее принимать решения и оперативно отрабатывать кейсы.

Второе направление, в котором сейчас движемся, связано с деятельностью транзакционного антифрода на уровне нацио­нальных платежных систем. Антифрод-центр был создан на базе Национальной платежной корпорации, это дочерняя организация Нацио­нального банка, через которую проходят все платежи, переводы, осуществляемые в Казахстане.

Мы способны анализировать все эти транзакции, выявлять цепочки схем вывода средств на межбанковском уровне. Таким образом центр будет своего рода второй защитой рынка, способной подавать сигналы, когда какая-то транзакция вызывает подозрение.

Третье направление – расширение периметров центра. Необходимо подключать к антифроду других участников. Мы, в частнос­ти, видим необходимость привлечения провайдеров цифровых услуг и маркетплейсов, потому что и на их уровне есть случаи мошеннических действий. Да, суммы обманов не так велики, как при ложном звонке, но факт мошенничества остается фактом.

Четвертый важный блок – меж­дународное взаимодействие. Национальным банком планируется проработать вопросы взаимодействия с соседними странами, вплоть до обмена списками дропперов.

При этом ключевым приоритетом остается формирование полноценного антифрод-контура, цель которого – останавливать мошенничество на уровне попытки, а не на уровне уже случившегося факта.

Бейбит Биржанов, начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД РК

С учетом темпов цифровизации количество киберпреступ­лений ежегодно увеличивается.

В целях повышения эффективности противодействия этим угрозам в структуре Министерства внутренних дел создан профильный департамент. За прошлый год в республике было зарегист­рировано более 27 тысяч фактов интернет-мошенничества. Рост сос­тавил 23%, причиненный ущерб гражданам превысил 71 миллиард тенге. Из указанной суммы гражданам возвращено более пяти миллиардов тенге.

Министерством внутренних дел совместно с уполномоченными государственными органами принимаются меры по борьбе с этим злом. Так, налажено меж­дународное взаимодействие с зарубежными правоохранительными структурами. В результате совместных операций в прошлом году ликвидировано семь международных call-центров, которые занимались мошенничеством, в том числе в отношении граждан Казахстана.

Буквально в конце марта мы совместно с полицией Украи­ны провели спецоперацию, в результате которой в городе Днепре было ликвидировано три call-центра, задержано 53 гражданина этой страны, изъяты более 100 тысяч долларов, компьютерная техника и дорогостоящие автомобили.

Это не первая совместная работа с зарубежными коллегами. В настоящее время аналогичные оперативные мероприятия проводим совместно с Интерполом, полицией Грузии, России. Под эгидой Интерпола Казахстан наряду с 90 другими странами принял участие в операции «Синергия 3». В настоящее время проводятся операции с правоохранительными органами сорока стран по ликвидации международной сети мошенников в сфере лжерегистрирования.

Эффективность противодействия киберпреступности может быть достигнута только при слаженной работе госорганов, финансового и частного сектора. Совместно с операторами связи мы осуществляем блокировку мошеннических звонков с подменных номеров. На сегодняшний день заблокировано порядка 146 миллионов таких вызовов.

Совместно с Комитетом нацио­нальной безопасности и операторами связи изъято 88 сим-бокс-устройств, более 100 тысяч незарегистрированных сим-карт, которые использовались для мошенничества.

Дополнительно проводится работа по установлению лиц, занимающихся активацией сим-карт, в том числе для регистрации аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. Так, только у одного задержанного в Алматы лица было изъято порядка 450 сим-карт и семь сотовых телефонов.

В общей сложности за прошлый год нами ликвидировано шесть организованных преступных групп, одна из которых – транснациональная, задержаны 30 человек, в том числе 15 иностранных граждан. За первый квартал текущего года пресечена деятельность одной организованной преступной группы.

Совместно с госорганами и офисом программы ОБСЕ разработан и реализуется план мероприятий по противодействию киберпреступности на 2025–2026 годы. Наряду с этим Министерство внутренних дел проводит процедуры по ратификации Конвенции Совета Европы по компьютерным прес­туплениям.

В октябре прошлого года казахстанская делегация приняла участие в церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности.

Ерадиль Ахметов, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры

Интернет-мошенничества на сегодня находятся среди всех прочих преступлений на первом месте. За годы независимости традиционно на первом месте по статистике были кражи, но в последнее время первенство перешло к интернет- и в целом к мошенничеству. Теперь те же кражи наших денег осуществляются путем цифровых технологий.

Тем не менее в первом квартале раскрываемость случаев интернет-мошенничества составила 53%, в сравнении с прошлым годом она выросла на 31%. Эффект от принимаемых мер очевиден.

В прошлом году был внесен большой пласт изменений в законодательство. Во-первых, наша система – единый реестр досудебных расследований – была интегрирована с антифрод-центром. Теперь все сообщения о мошенничестве, которые фиксируются в антифроде, в автоматическом режиме поступают и нам. Правоохранительные органы оперативно принимают меры.

Во-вторых, мы выстраиваем единые подходы к расследованию уголовных дел. В прошлом году Генеральным прокурором было дано указание по расследованию фактов интернет-мошенничества. Укрепляются подразделения Киберпола МВД, совершенствуется система защиты банков и операторов сотовой связи.

Если говорить про структуру интернет-мошенничества, то больше всего правонарушений – около 78% – в этой сфере совершается путем фишинга, то есть доступа к конфиденциальным данным через сайт, электронную почту и онлайн-покупки.

Что еще будет предпринято? Комитетом внедряется единая платформа мониторинга случаев телефонного интернет-мошенничества, которую мы собираемся апробировать в пилотном режиме с участием правоохранительных органов, уполномоченных структур, финрегулятора, операторов связи, банков.

Уже создана межведомственная рабочая группа. Платформа будет презентована в апреле на заседании Координационного совета под председательством Генерального прокурора.