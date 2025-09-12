Диалог через искусство

Форумы
4
Татьяна Евсеева

В Санкт-Петербурге открылся XI Международный форум объединенных культур. Мероприятие стало уникальной площадкой для открытого диа­лога, обмена опытом и поиска новых идей.

фото МКИ РК

В нынешнем году форум проходит под девизом: «Возвращение к культуре – новые возможности». Участники обсуждают пути сохранения культурного наследия, роль цифровых технологий, развитие креативной экономики и укреп­ление международного диалога через искусство.

В работе форума приняла участие казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Приветствуя собравшихся, казахстанский министр отметила, что культура является источником духовного единения, созидания и вдохновения, объединяя народы, но не становясь при этом политическим инструментом. Обращаясь к широкой общественности двух стран, Аида Балаева предложила принять совместные меры по сохранению независимости и чистоты культурного пространства. В качестве ключевых возможностей она назвала образовательные функ­ции культуры, культурную дипломатию, креативную экономику и цифровые технологии.

– Мы видим, что последние десятилетия глобализация, цифровизация, урбанизация меняют нашу жизнь. Эти процессы открывают новые формы взаимодействия, но одновременно несут риск утраты традиций и исторической памяти. Именно поэтому возвращение к культуре сегодня означает не только сохранение наследия, но и его адаптацию к современному миру, – отметила Аида Балаева.

В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча Аиды Балаевой с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Аида Балаева выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку культурных инициатив.

В частности, в октябре запланировано проведение Дней культуры Казахстана в России. Программа обещает быть насыщенной и много­гранной. В Новой Третья­ковской галерее откроется выс­тавка шедевров из коллекции Государственного музея искусств им. Абылхана Кастеева. На сцене Малого театра будет представлен спектакль «Парасат майданы» – современная философская драма. Дни казахстанского кино познакомят российскую публику с новыми именами и актуальными темами современного казахстанского кинематографа. Заключительным событием Дней культуры Казахстана в РФ станет гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

По итогам встречи министры подтвердили стремление к углублению партнерства, обмену лучшими практиками, реализации совместных проектов и развитию прямых контактов между учреждениями культуры двух стран.

#форум #Аида Балаева #МКИ #Санкт-Петербург

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Горячие обеды – каждому школьнику
Праздник позитивных привычек
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Завершается поливной сезон
Глава государства поздравил Kazinform
Переходят на водосбережение
Не просто стратегия, а шанс
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Запас прочности животноводства
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Форум Be Woman Asia объединит визионеров из 20 стран в Алма…
Казахстанцы впервые могут подать заявку на конкурс TAF!25
Роль Конституции и Пекинской декларации обсудили на междуна…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]