В нынешнем году форум проходит под девизом: «Возвращение к культуре – новые возможности». Участники обсуждают пути сохранения культурного наследия, роль цифровых технологий, развитие креативной экономики и укреп­ление международного диалога через искусство.

В работе форума приняла участие казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Приветствуя собравшихся, казахстанский министр отметила, что культура является источником духовного единения, созидания и вдохновения, объединяя народы, но не становясь при этом политическим инструментом. Обращаясь к широкой общественности двух стран, Аида Балаева предложила принять совместные меры по сохранению независимости и чистоты культурного пространства. В качестве ключевых возможностей она назвала образовательные функ­ции культуры, культурную дипломатию, креативную экономику и цифровые технологии.

– Мы видим, что последние десятилетия глобализация, цифровизация, урбанизация меняют нашу жизнь. Эти процессы открывают новые формы взаимодействия, но одновременно несут риск утраты традиций и исторической памяти. Именно поэтому возвращение к культуре сегодня означает не только сохранение наследия, но и его адаптацию к современному миру, – отметила Аида Балаева.

В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча Аиды Балаевой с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Аида Балаева выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку культурных инициатив.

В частности, в октябре запланировано проведение Дней культуры Казахстана в России. Программа обещает быть насыщенной и много­гранной. В Новой Третья­ковской галерее откроется выс­тавка шедевров из коллекции Государственного музея искусств им. Абылхана Кастеева. На сцене Малого театра будет представлен спектакль «Парасат майданы» – современная философская драма. Дни казахстанского кино познакомят российскую публику с новыми именами и актуальными темами современного казахстанского кинематографа. Заключительным событием Дней культуры Казахстана в РФ станет гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

По итогам встречи министры подтвердили стремление к углублению партнерства, обмену лучшими практиками, реализации совместных проектов и развитию прямых контактов между учреждениями культуры двух стран.