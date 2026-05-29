Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане

В фестивале примут участие широко известная в мире искусства семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России

В Астане в честь 1 июня — Международного дня защиты детей — состоится III Международный фестиваль клоунов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фестиваль направлен на создание праздничного настроения для детей, развитие традиций семейного культурного отдыха, а также формирование открытой и комфортной творческой среды для жителей и гостей города.

В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до Парка влюблённых.

В 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля. Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления.

