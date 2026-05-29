Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане

Культура,Столица

В фестивале примут участие широко известная в мире искусства семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане в честь 1 июня — Международного дня защиты детей — состоится III Международный фестиваль клоунов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фестиваль направлен на создание праздничного настроения для детей, развитие традиций семейного культурного отдыха, а также формирование открытой и комфортной творческой среды для жителей и гостей города.

В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до Парка влюблённых.

В 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля. Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления.

III Международный фестиваль клоунов направлен на поддержку культурно-творческого развития детей, популяризацию семейных ценностей и создание содержательной культурной среды для жителей и гостей столицы, добавили в акимате.

 

#фестиваль #клоуны

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Западные ворота страны
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Роль социального предпринимательства
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Знали деды, знаем и мы
Наука откроет путь
На скамейке
Возрождение искусства жырау
Каменная летопись степи
Счастливы вместе
Героический путь Зияды Досбергеновой
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Совместная борьба с контрафактом
Мурал Розы Баглановой появился в Алматы
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Приём заявлений для зачисления детей в первый класс начался…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]