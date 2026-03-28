Общая повестка и новая архитектура

Вчера южный мегаполис превратился в своего рода «сборочный цех» цифрового будущего. Заседание Евразийского межправительственного совета, запуск национального форума Digital Qazaqstan 2026 и крупнейшего IT-хакатона респуб­лики – три процесса, которые в иной повестке могли бы существовать и раздельно, но здесь сложились в единую архитектуру.

Сам форум стал символом нового этапа развития, где искусственный интеллект, региональная политика и человеческий капитал объединяются в единую стратегию. Его ключевая тема – трансформация экономик стран евразийского пространства в условиях новой индустриальной эпохи Industry 5.0, в центре которой находится синергия технологий и человека.

Открывая пленарное заседание форума, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обозначил стратегическую повестку цифрового развития и роль Евразийского экономического союза в этом процессе. По его словам, ЕАЭС сегодня выступает не только как инструмент экономической интеграции, но и как платформа для технологического обновления, промышленной кооперации и укрепления позиций стран-участниц на глобальном рынке.

Особое внимание было уделено ­прио­ритетам председательства ­Казахстана в органах ЕАЭС, сформированным по поручению Президента ­Касым-Жомарта Токаева. Среди ключевых направлений – внедрение ИИ, развитие транзитного потенциала, углубление промышленной кооперации, устранение барьеров на внутреннем рынке и расширение внешнеэкономических связей.

Олжас Бектенов отметил необходимость ускоренной адаптации экономик стран ЕАЭС к технологиям искусственного интеллекта. Речь идет о внед­рении ИИ в таможенное администрирование, логистику, промышленность и агропромышленный сектор. В числе конкретных инициатив – создание интегрированной платформы управления грузопотоками на базе ИИ, которая позволит сократить сроки доставки и снизить издержки бизнеса.

Глава Правительства отдельно остановился на развитии промышленной кооперации, отметив, что поддержка совместных проектов должна быть ориентирована на инновации и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Важную роль здесь сыграют стартапы, демонстрационные площадки и отраслевые центры компетенций.

Основополагающим принципом интеграции, по словам докладчика, остается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При этом ЕЭК должна активнее контролировать соблюдение договоренностей и защищать интересы бизнеса. В завершение Олжас Бектенов подчеркнул важность выхода на новые рынки – в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сделал акцент на переходе к Индустрии 5.0. Он отметил, что его страна делает ставку на интеграцию цифровых решений в промышленность, роботизацию и создание единого цифрового контура управления. При этом белорусский опыт – от Парка высоких технологий до внедрения роботизированных производств – демонстрирует, как цифровизация становится основой конкурентоспособности и технологического суверенитета.

Глава Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев сообщил о принятии Цифрового кодекса и развитии технологического сектора как нового драйвера экономики. Выступающий подчеркнул важность искусственного интеллекта в госуправлении, развитии финтеха и стартап-экосистемы, а также предложил инициативы по созданию общего финансового хаба, механизмов кредитования IT-компаний и развитию «народных инвестиций» в инфраструктуру.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что технологии, прежде всего искусственный интеллект, становятся фундаментом развития государств. И привел данные о росте IT-сектора, подчеркнув готовность РФ делиться разработками, включая генеративные модели и решения для промышленности, беспилотного транспорта и телеком-инфраструктуры.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян акцентировал внимание на необходимости ответственного внедрения ИИ. По его словам, ключевыми остаются вопросы доверия, прозрачнос­ти алгоритмов и защиты прав граждан.

Представители стран-наблюдателей также обозначили свои приоритеты. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал о формировании «бесшовной» цифровой экосистемы, развитии ИИ-проектов и бурном росте стартап-сектора. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выступил за создание «цифрового шелкового пути» и усиление региональной кооперации в области образования, облачных технологий и искусственного интеллекта.

Представитель Кубы Оскар Перес-Олива Фрага отметил, что, несмотря на экономические ограничения, страна последовательно внедряет ИИ в государственные сервисы. Председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что искусственный интеллект становится новым инструментом евразийской интеграции.

Среди практических шагов предложены запуск трансграничного электронного документооборота и подготовка совместного заявления стран ЕАЭС по развитию ИИ.

От дискуссий к внедрению

Политическая часть форума задала стратегическое направление, а Digital Qazaqstan 2026 стал площадкой ее практической реализации. В одном пространстве собрались представители государства, бизнеса, стартап-сообщества и инвесторы. Обсуждения были сосредоточены на конкретных кейсах: цифровизации логистики, развитии госуслуг, трансформации промышленности.

Казахстан уже сформировал базовые элементы цифровой экосистемы – технопарк Astana Hub и центр искусственного интеллекта Alem.ai. В Шымкенте эта экосистема начала работать как единый механизм. Экспозиция форума объединила проекты стартапов и IT-компаний, решения в сфере робототехники и AI-дронов, GameDev-направления, а также площадки AI Talent Hub с образовательными, экспертными и прикладными форматами взаимодействия. Такой подход отражает курс Казахстана на развитие единой цифровой экосистемы.

В сфере цифровой инфраструктуры были представлены проекты развития дата-центров и энергетики. Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин презентовал визуализацию драфтового проекта «Долина ЦОДов», предусматривающего поэтапное развитие технологического кластера, запуск AI ЦОДов мощностью по 50 МВт и расширение энергетической инфраструктуры.

Берик Нурымбетов, представляющий СЕО Alaqan, предложил уникальное решение в сфере биометрической идентификации личности с помощью рисунка вен ладони. ­Казахстанская IT-компания СЕО AgTech разработала комплекс­ные цифровые платформы для промышленности, городской и критической инфраструктуры. Данная структура стала лауреа­том премии «Алтын сапа» в номинации «Лучший инновационный проект».

– Ключевые решения компании – Система управления производством – DMMS (Digital Monitoring Management System) обеспечивает мониторинг, безо­пасность, аналитику и эффективность производства на крупнейших предприятиях страны, – охарактеризовал фирменные IT-продукты представитель компании Founder BEST Vision Technologies Александр Подвалов. – Система управления инфраструктурой города – UIMS (Urban Infrastructure Management System) обеспечивает мониторинг, управление и аналитику объектов городской и транспортной инфраструктуры.

На форуме AI IT-разработчики также презентовали экосис­тему для промышленной безо­пасности и детекции рисков. Решение объединяет умные каски с камерами, технологии компьютерного зрения и AI-аналитику для автоматическо­го выявления нарушений и опасных ситуаций. Система способна фиксировать производственные события, формируя цифровую доказательную базу для HSE и помогая предприятиям предотвращать несчастные случаи.

Технологии международной компании в сфере биомет­рической идентификации и удаленного онбординга СЕО Biometric.vision основаны на распознавании лиц. Решения помогают компаниям по всему миру соответствовать регуляторным требованиям, автоматизировать ручные процессы и снижать число случаев мошенничества.

Представитель компании СЕО СortexAI Асылжан ­Абдуллаев продемонстрировал эффективность системы поддержки клинических решений, использующих искусственный интеллект и анализ медицинских и генетических данных для прогнозирования риска отторжения трансплантата и повышения выживаемости пациентов после хирургической операции по пересадке.

Платформа помогает врачам принимать более точные решения при подборе донора и реципиента. Среди ключевых достижений: повышение точнос­ти прогнозирования до 84%, сокращение времени анализа с 12 часов до 33 секунд, а также продление срока функ­ционирования трансплантата более чем на четыре года.

Усиливая конкурентные форматы

Параллельно с форумом стартовал Decentrathon 5.0 – крупнейший мультилокационный IT-хакатон Казахстана, объединивший более 3 тыс. разработчиков из 20 городов.

Это уже не просто соревнование программистов, а модель новой экономики, где решения создаются децентрализованно, в рамках единой повестки – искусственного интеллекта и блокчейна. По сути, государство тестирует краудсорсинговый подход к разработке технологий, интегрируя его в национальную стратегию.

Национальный стартап-батл объединил проекты со всех регионов, превращая технологическое предпринимательство в элемент региональной идентичности.

Премия Digital Qazaqstan Awards закрепила результат: лучшие решения получили не только признание, но и возможность масштабирования.

Главный итог форума – не только подписанные документы и представленные проекты. Шымкент продемонстрировал модель развития цифровой экономики страны: через распределенную сеть, конкуренцию решений и опору на собственный человеческий капитал.

Синхронизация форума с заседанием Евразийского межправительственного совета добавила международное измерение, встроив цифровую повестку в контекст евразийской интеграции. Если странам удастся договориться не только о торговле, но и о совместимых цифровых решениях – от электронных сервисов до трансграничных платформ, можно будет коренным образом изменить архитектуру экономического сотрудничества.