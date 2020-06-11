Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген начал работу над первым альбомом на казахском языке. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz.
"Мне удалось приехать в страну на карантине, чтобы начать работу над своим первым казахским альбомом", – написал певец.
По его словам, в создании альбома также участвует известный композитор Куат Шильдебаев, который является автором песен "Отан ана", "Сағым дүние" и "Қайран көңіл ай" Батырхана Шукенова.
"Очень приятно работать с таким великим композитором", – подчеркнул певец.
"Мне удалось приехать в страну на карантине, чтобы начать работу над своим первым казахским альбомом", – написал певец.
По его словам, в создании альбома также участвует известный композитор Куат Шильдебаев, который является автором песен "Отан ана", "Сағым дүние" и "Қайран көңіл ай" Батырхана Шукенова.
"Очень приятно работать с таким великим композитором", – подчеркнул певец.