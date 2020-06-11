Димаш Кудайберген начал работу над первым альбомом на казахском языке

Культура
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген начал работу над первым альбомом на казахском языке. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz.

"Мне удалось приехать в страну на карантине, чтобы начать работу над своим первым казахским альбомом", – написал певец.

По его словам, в создании альбома также участвует известный композитор Куат Шильдебаев, который является автором песен "Отан ана", "Сағым дүние" и "Қайран көңіл ай" Батырхана Шукенова.

"Очень приятно работать с таким великим композитором", – подчеркнул певец.


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