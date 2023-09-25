Директора школы уволили после падения ребенка с лестницы в Астане

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

В Астане уволили директора школы-гимназии №14 в связи с произошедшим с ребенком случаем. Информацию подтвердили в управлении образования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение мальчик получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.

При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.

Между тем, в управлении полиции района Сарыарка по данному факту начали досудебное расследование по ст. 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". 

 

#ЧП #школа #ребенок #увольнение #травма #падение #директор

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