Директора школы уволили после падения ребенка с лестницы в Астане

В Астане уволили директора школы-гимназии №14 в связи с произошедшим с ребенком случаем. Информацию подтвердили в управлении образования, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение мальчик получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.

При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.

Между тем, в управлении полиции района Сарыарка по данному факту начали досудебное расследование по ст. 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".