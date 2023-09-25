Ребенок упал с лестницы в школе Астаны: заведено уголовное дело

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году.

Фото: Kazpravda.kz

Уголовное дело в отношении руководства школы завели после падения ребенка с лестницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Кроме того, по ее словам, проверяют качество подготовки школы к учебному году.

"Относительно случая, произошедшего в школе Астаны с мальчиком, упавшим в пролет лестницы. Я на связи с мамой. Мальчик на данный момент в состоянии средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Сознание – ясное. На вопросы отвечает, инструкции выполняет. Когнитивные функции сохранены. Зрачки равные, фотореакция сохранена. Комы не было", – написала Закиева.

Редакция Kazpravda.kz утром обратилась за комментарием в столичный департамент полиции. Однако на данный момент ДП информацию еще не предоставил.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ребенок упал с лестницы в школе в Астане. Инцидент произошел в школе-гимназии №14. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая приехала через 29 минут.

#школа #ребенок #уголовное дело #травма #падение #лестница

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