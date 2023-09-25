Ребенок упал с лестницы в школе в Астане. Что говорят врачи

Фото: Kazpravda.kz

Ребенок упал с лестницы в школе в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Инцидент произошел 18 сентября в школе-гимназии №14 Астаны. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая приехала через 29 минут.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города, мальчика доставили в многопрофильную городскую детскую больницу №2 и оказали первую медпомощь.

"При поступлении ребенка осмотрели все специалисты. Сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии. Общее состояние – средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается", – отметили в горздраве.

Происшествие прокомментировало и управление образования.

"Учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2-й этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. В школе есть лестничные перила.

Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был", – отметили в ведомстве.

Управление образования рассматривает вопрос о принятии мер в отношении директора школы.