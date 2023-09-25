Ребенок упал с лестницы в школе в Астане. Что говорят врачи

Происшествия
77
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Школьник находится в детской городской больнице

Фото: Kazpravda.kz

Ребенок упал с лестницы в школе в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Инцидент произошел 18 сентября в школе-гимназии №14 Астаны. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая приехала через 29 минут.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города, мальчика доставили в многопрофильную городскую детскую больницу №2 и оказали первую медпомощь.

"При поступлении ребенка осмотрели все специалисты. Сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии. Общее состояние – средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается", – отметили в горздраве.

Происшествие прокомментировало и управление образования. 

"Учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2-й этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. В школе есть лестничные перила. 

Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был", – отметили в ведомстве. 

Управление образования рассматривает вопрос о принятии мер в отношении директора школы.

#школа #ребенок #больница #травма #лестница #упал

Популярное

Все
В апреле выбрали акима. И как?
Франция учит казахский язык
Бесплатных дел мастер
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Страсти урожайные
Гранты в работе
Как в стране отметили день труда
Награды лучшим!
Свобода слова: в поиске баланса
Любимому писателю миллионов Акиму Тарази – 90
Надежный пропуск в мир предпринимательства
Здоровый бизнес-климат
Возможности развития
Бизнес-десант из Поднебесной
Есть альтернатива банковскому кредиту!
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Свобода творчества
Важно возродить взаимодействие
Смотришь в небо и видишь – звезда
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Сайга: научиться управлять популяцией
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Содержание важнее формы
Сразу восемь своих подчиненных наказал аким Кызылординской области за нерасторопность
Свежим ветром веет со страниц
Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA
Решения, которые влияют на нашу жизнь
Проблемы бизнеса: от small до micro
Сотни многоэтажных жилых домов в Казахстане строятся с нарушениями законодательства
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой

Читайте также

Сложные операции перенесли девушки-строители, пострадавшие …
Автомобиль подпалил заросли камыша по Коргалжынскому шоссе …
На помощь заблудившимся в Алатау подросткам пришли спасатели
Казахстанцы собрали деньги на авиабилет оставшемуся на улиц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]