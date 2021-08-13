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Для единства народа
Аида Ахметова

Казахский язык – ядро современного казахстанского общества. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Сегодня доля казахов и других этнических групп, владеющих государственным языком, значительно увеличилась. Сформированы все правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объединяющим фактором для всего нашего народа».

Республиканская акция «Мен қазақша сөйлеймін», проводимая в рамках празднования 30-летия Независимости страны, объединила представителей этносов, вносящих свой вклад в развитие казахского языка. Участниками третьего этапа акции стали студенты вузов и взрослое население.

– Язык является основным элемен­том культуры и непременным условием формирования нации и ее единства, – говорил, открывая церемонию награждения, председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Адильбек Каба. – Сохранение и развитие казахского языка – важнейшая задача культурной политики нашего государства, и вы тоже помогаете общему важному делу.

В акции принял участие 171 человек из 14 регионов страны. Представители 19 этносов читали наизусть отрывки из поэтических произведений известных казахских поэтов, рассказываю­щих о родной стране, родном языке. Звучали и стихотворения собственного сочинения.

Среди участников преобладают представители русской национальности – 70 человек. Активность проявили представители узбекской, татарской, дунганской, курдской, немецкой, азербайджанской национальнос­тей. Наибольшее количество конкурсантов из Костанайской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской областей.

Победителями акции стали Хамида Саметова (Восточно-Казахстанская область), Галина Кочеткова и Ольга Кефер (Актюбинская область), Анна Корчемкина (Западно-Казахстанская область), Масрур Адеева (Шымкент). Поощрительными дипломами награждены Виктория Дорошко и Мажит Герфанов (Костанайская область), Мариям Точиева (Акмолинская область), Кахрабо Юлдашева и Светлана Тарасова (Нур-Султан), Анюта Трегуб (Актюбинская область), Анастасия Гросс и Индира
Бельская (ВКО).

Напомним, участниками первого этапа акции стали учащиеся 5–8-х классов – это 326 человек, представивших 22 этноса. На втором этапе соревновались старшеклассники и студенты колледжей – 213 человек 14 этносов. Следующий этап акции «Мен қазақша сөйлеймін» пройдет среди представителей правоохранительных органов.

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