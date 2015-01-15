Для строительства АЭС в Казахстане определены две площадки

Экономика
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Батырбек Агимбетов
Фото с сайта news.headline.kz
Под строительство в Казахстане атомной электростанции определены две площадки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя министра энергетики РК Бакытжана Джаксалиева. Однако конкретное место для АЭС будет приниматься, учитывая мнение казахстанцев. 

"Планируются две площадки. Первая – в районе озера Балхаш – это юго-западная его часть, железнодорожная станция Шыганак, поселок Уркен рядом. Вторая площадка – на Семипалатинском испытательном полигоне. Это город Курчатов. Ну, Курчатов – это условно. А так, на Семипалатинском испытательном полигоне. (...)
Окончательное решение будет принято с широким обсуждением прежде всего с населением и со всей структурой власти", – заявил Джаксалиев, отвечая на вопросы депутатов на презентации проекта закона "Об использовании атомной энергии".

По словам вице-министра энергетики, строительство АЭС должно завершиться до 2025 года. 
 
"Строительство АЭС в Казахстане будет. Финальный срок ввода – 2025 год. Чтобы построить к 2025 году, мы вчера должны были начать организационные мероприятия по данному вопросу. Сейчас создана компания – казахстанские атомные электрические станции в структуре компании "Казатомпром". Решение о начале строительства не принято до сих пор, как и о месте ее размещения", – пояснил замминистра энергетики Казахстана.  

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