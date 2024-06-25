Для судей 5-х ВИК организуют международный семинар по повышению квалификации

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Ассоциации национальных видов спорта РК рассказали о научном подходе к подготовке к пятым Всемирным играм кочевников

Фото: СЦК при Президенте РК

Ход подготовки в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников обсудили на брифинге в СЦК при Президенте РК. В пресс-конференции приняли участие вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК Наиль Нуров, вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК Тастанбек Есентаев, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщил Тастанбек Есентаев, в преддверии 5-х ВИК ведется работа в направлении подготовки специалистов по национальным видам спорта. Так, впервые были созданы две комплексные научные группы – по коневодству и по подготовке спортсменов национальных видов спорта, в состав которых вошли ведущие ученые ветеринары, биологи, генетики, специалисты спортивной психологии и медицины.

На сегодня на базе Центра олимпийской подготовки в Алматинской области ученые проводят мониторинг функционального и психологического состояния спортсменов и спортивных лошадей, которые будут участвовать в 5-х ВИК.

Вместе с тем одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциации является подготовка квалифицированных кадров в сфере национального спорта.

«Впервые подготовлены образовательные программы по специальностям «Ветеринария» (в спортивном коневодстве) на базе Казахстанского национального исследовательского аграрного университета и «Физическая культура и спорт» (тренер-преподаватель по конным видам спорта) на базе Казахской академии спорта и туризма. Обе образовательные программы включены в инновационный государственный реестр и объявлен набор абитуриентов», - сообщил Есентаев.

Кроме того, открыта Высшая школа национального спорта для повышения квалификации тренеров, судей, специалистов национального спорта в Казахстане и ведения прикладных научных исследований в сфере национальных видов спорта, которой уже разработаны 8 программ повышения квалификации тренеров и судей, а также проведены курсы повышения квалификации для судей по видам спорта теңге ілу, көкпар и көк-бөру.

Также впервые в истории проведения Всемирных игр кочевников Ассоциацией совместно со Всемирной конфедерацией этноспорта будет проведен международный семинар по повышению квалификации судей, которые задействованы в судействе 5-х Всемирных игр кочевников.

В состав Ассоциации национальных видов спорта РК входят федерации байге, көкпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, құсбегілік, асық ату, теңге ілу, «JORYQ» и др.

Соревнования пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. В программу вошел 21 вид спорта. Из них половина - казахские национальные виды спорта, остальные - национальные виды спорта многих тюркских стран.

По данным Минтуризма и спорта, в Играх подтвердили участие делегации из 89 стран. Ожидается прибытие более 2 500 спортсменов. Общая сумма призовых на V Всемирных играх кочевников составит 253 млн тенге.

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