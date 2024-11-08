До золота рукой подать

Пока Правительство и туркомпании думают, чем завлечь туристов в наши края, в полутора часах езды от Алматы жители села Каргалы недоумевают, как можно столько лет игнорировать окружающую их красоту.

Каждый метр здесь пропитан историей, а воздух настолько чистый и «вкусный», что, уезжая, хочется взять его с собой про запас. Не зря этот край называют местной Швейцарией.

Взглянуть своими глазами и убедиться во всем на личном опыте – наше кредо. Отправляемся в путь. От центра города до центра поселка доезжаем за полтора часа, совсем недолго по алматинским меркам. Уже на подъезде к Каргалы ощущаешь, что климат удивительным образом меняется. Лесополоса становится гуще, пейзажи – живописнее, а трафик – комфортнее. Спутник в сегодняшнем турне – давний друг нашей газеты Исламжан Иминов, известный путешественник, посетивший 132 страны, блогер, писатель. Сам Исламжан родом из этих мест, и каждый клочок земли ему тут знаком.

– Здесь нет «несезона», в любое время года есть свои плюсы и фишки, – рассказывает Исламжан. – Летом температура воздуха гораздо ниже, чем в городе, нет комаров и надоедливой мошкары, в горных реках водится форель. А осень, вы сами видите, – красивее вряд ли где бывает, и, что интересно, погода комфортная до самой зимы. С декабря все ущелье превращается в волшебную зимнюю сказку: тут и горки для детворы, и прогулки – все, что душа пожелает.

Каргалинское ущелье, у подножия которого, собственно, и расположен поселок, само по себе достопримечательность. Но в нем, как в матрешке, за каж­дым поворотом скрывается еще одно чудо. Например, чистейшие источники с лечебной водой или знаменитые каргалинские водопады, самый известный и большой из которых – водопад Второй. Помимо природных красот, буквально под ногами лежит история, стоит только руку протянуть. Именно здесь был найден один из самых больших и загадочных кладов столетия – знаменитая Каргалинская диадема. Удивительно, но факт: о кладе в 300 золотых предметов до сих пор знает весьма ограниченный круг людей. Загадками овеяно все, что так или иначе связано с диадемой, начиная с ее обнаружения местными охотниками в 1939 году.

– Из более чем трехсот предметов каргалинского клада самым интересным и загадочным артефактом считается золотая диадема, – комментирует Исламжан Абдыкадырович. – Правда, на диадему в привычном нам понимании она мало походит. Это две пластинки, инкрустированные драгоценными камнями, длиной 35 сантиметров и шириной чуть более 4,5 сантиметра. На изделии присутствуют элементы скифской, греческой и китайской культур. Эксперты придерживаются версии, что золотое украшение полоской нашивалось на головной убор, образовывая тем самым оклад. Также есть убеждение, что существовала еще одна часть этого украшения, но где она сейчас и что на ней изображено, к сожалению, неизвестно.

Возраст сокровищ – более двух тысяч лет, и остается загадкой, как они оказались на такой высоте?

Кстати, место, где был найден клад, ставит под сомнение одну из популярных версий его происхождения – якобы это захоронение, курган. Так высоко, на уровне 2 300 метров, в те времена не хоронили. Исламжан Абдыкадырович склоняется к двум версиям. Первая – клад был посылкой, которая доставлялась по древней тропе, но был утерян гонцами-почтальонами по неизвестной причине. Вторая – золото принадлежало богатейшему купцу Григорию Шахворостову, основателю первого суконного комбината, построенного в 1909 году, и по каким-то причинам было им спрятано.

Территория комбината – около 14 га, несмотря на то, что по объективным причинам он не работает почти 15 лет, здесь сохранена вся инфраструктура: электричество, водопровод, канализация. Сохранилось почти в первозданном виде и здание, где базировался так называемый офис купца Шахворостова. Там, по мнению старожилов, неплохо было бы разместить музей.

Нам удалось лично побеседовать с генеральным директором и крупным акционером суконного комбината Айгуль Амировой (Артыгалиевой). Устав на протяжении пяти лет обивать пороги государственных учреждений и банков с целью получить займ и вернуть былую славу комбинату, Айгуль поняла, что пациент все же, скорее, мертв и надо придумывать что-то другое.

– По образованию я врач-педиатр, и лучшее, что можно было бы придумать на этой прекрас­ной территории, – это детский реабилитационный центр, – говорит Айгуль Амирова. – Это было моей мечтой, я ее вынашивала, столько бегала с этой идеей, но без серьезной поддержки государства тут не обойтись. Вопрос традиционно уперся в финансирование. Гораздо реальнее все же создать здесь туристический объект – зону отдыха, пансионат. Вся инфраструктура есть, экология шикарная, плюс здоровое питание можно обеспечить за счет местных продуктов. Благо площадь комбината позволяет разгуляться фантазии.

Полная остановка комбината произошла в 2010 году. С этого года до сегодняшнего дня к Айгуль неоднократно обращались иностранцы с различными предложениями. В 2012 году приезжали предприниматели из Южной Кореи, хотели открыть на месте комбината фабрику по переработке кожи и тут же – цех по изготовлению кожаной одеж­ды. Но условия, озвученные для этого местными властями, мягко говоря, не устроили корейцев.

– В постсоветское время прекратили существование десятки фабрик и заводов, канувшие в Лету по примерно одинаковым причинам, – сетует Айгуль. – Повезло тем, кто в городе, если это вообще можно назвать везением, их локация позволяет хотя бы открыть торгово-развлекательный центр. А кому он здесь нужен? Возобновить текстильную промышленность – это то, о чем мы даже не мечтаем, да уже и не вполне разумно это. Наша продукция будет проигрывать в цене тем же кыргызским предприятиям, на которых сохранены производственные льготы. Считаю, что точка невозврата уже пройдена и возобновить текстильную промышленность нереально. Гораздо лучше рассматривать бывший комбинат под другие варианты разумного использования территории и инфраструктуры. Мы будем очень рады, если комбинатом заинтересуются на родине, все-таки он представляет собой историческую ценность, и этим можно здорово «козырнуть».

Офису купца Шахворостова на территории первого суконного комбината больше 110 лет

– У нас есть ощутимое преимущество и фишка – Каргалинская диадема, – вторит собеседнице Исламжан. – По сути, все на поверхности: есть территория, есть история, есть идея. Нужна только поддержка. Диадема однозначно способна вдохнуть жизнь не только в поселок, но и в целый район и стать своеобразным местным брендом. Вы только представьте, как можно развернуться! Сувенирная продукция в этой тематике, экскурсии, походы. Даже востребованные сегодня игры-квесты для подростков и молодежи. Что-то наподобие советской зарницы – найди клад «Каргалинскую диадему», используя подсказки. Тем более все, что связано с диадемой, окутано тайной и, как известно, привлекает больше всего. На самом деле, это уже полноценный готовый сюжет для сценария фильма, который хотел бы предложить Тимуру Бекмамбетову. Считаю, что у него это получится лучше всех. Экшн, фэнтези, история – все уже есть, надо только оформить. А представьте, какой поток туристов сюда хлынет, сними тут фильм Бекмамбетов...

Помимо природы, комбината и диадемы, есть еще одна несомненная фишка этого края – предположение, что как раз через поселок проходила древняя караванная тропа, своеобразная экспресс-почта между Азией и Европой, по которой в ускоренном режиме методом эстафеты при помощи гонцов доставлялись почта и ценные грузы. Ведь совсем неподалеку пролегал знаменитый Шелковый путь.

Происхождение диадемы пытались объяснить многие. Один из них – Юрий Домбровский, представивший в своих произведениях художественную версию Каргалинского клада. По его заключениям, найденные драгоценности могут быть связаны с древними шаманскими ритуалами или погребальными обрядами, что сходится с одной из версий о том, что диадема могла принадлежать усуньской шаманке.

Как бы то ни было, диадема есть, и странно было бы не использовать эту фишку для развития региона. На казахском языке каргалинская диадема звучит очень красиво – Карғалы тәжi. Исламжан обратился с просьбой к филологу, учителю, публицисту и писателю Турсынбеку Ешенкулову перевести на казахский язык это название как можно точнее.

– Слова «диадема» как такового в казахском языке нет, но нам и не надо, – говорит Турсынбек Ешенкулов. – Тәж – головной убор для девушек, это слово наи­более точно отражает его предназначение. Такие, внешне очень похожие на корону, встречались во времена Чингисхана.

К сожалению, каргалинское направление до сих пор непопулярно среди алматинцев, предпочитающих уезжать на уик-энд в талгарскую сторону, забивая до отказа местные зоны отдыха и релакс-отели, создавая немыслимые пробки и ажиотаж. Развитие нового туристического направления не только положительно скажется на отдельном поселке, но и разгрузит забитые магистрали. Что интересно, большинство из опрошенной местной молодежи уезжать отсюда не хочет, но люди вынуждены это делать, и все твердят одно – была бы достойная работа, с удовольствием остались бы в родном поселке.