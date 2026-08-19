Цветущими лотосами полюбовались гости фестиваля в Атырауской области

Фото: РСК

15–16 августа в Атырауской области прошёл фестиваль Lotus Fest-2026. За два дня мероприятие посетили более 40 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма



По данным ведомства, основная цель фестиваля — популяризация уникальных лотосовых полей вдоль реки Кигач как туристического направления, повышение туристической привлекательности региона, развитие внутреннего туризма и поддержка местного предпринимательства.



В рамках фестивальной программы для гостей работали ярмарка, фотозоны, фуд-корты, торговые павильоны, ярмарка изделий ручной работы и детские игровые площадки. В течение двух дней 50 предпринимателей представили свою продукцию и услуги.



Культурная программа прошла с участием местных исполнителей и молодых артистов, а также звёзд казахстанской эстрады. На сцене фестиваля выступили Bytanat, Alham, Melomen, Turar, Ғаділбек Жанай, группы Zaman, Нурлан и Мурат, а также Еркебулан Кумар. Завершилось мероприятие гала-концертом.



В рамках фестиваля также состоялся марафон Lotus Run. В забеге на дистанцию 3 километра приняли участие 94 человека. Среди участников были жители разных возрастов, в том числе 82-летний житель. Марафон был направлен на популяризацию активного отдыха на природе и повышение интереса к массовому спорту.



Гости фестиваля могли совершить прогулку на лодке по реке Кигач и увидеть редкое природное явление — цветущие розовые лотосы. Полюбоваться лотосовыми полями можно будет до первой недели сентября.



Фестиваль включён в республиканский календарь туристских мероприятий на 2026 год, утверждённый Минтуризма РК.

Кроме того, Lotus Fest-2026 вошёл в число ключевых мероприятий Национального календаря событий. Это подчёркивает значимость фестиваля для продвижения туристического потенциала Казахстана и развития регионального туризма.